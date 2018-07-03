Niğde'de patates hasadı başladı İzle

- Patates hasadından görüntüler - Üreticiler ile röp. - Tarlada birinci kalite patatesin kilogramı 1,5 - 2 liradan satılıyorNİĞDE (AA) - Türkiye'nin patates üretiminde söz sahibi illerinden Niğde 'de, yazlık patates hasadına başlandı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, geçen yıl 6 bin 360 dekarda 21 bin 970 ton patates alınan Altunhisar bölgesinde, bu yıl daha çok verim bekleniyor. Bu yıl 7 bin 790 dekarda 31 bin ton ürün hasat edilmesi hedefleniyor.Altunhisar bölgesinde yapılan hasatla piyasaya günlük ortalama 700 - 800 ton patates girecek. Üretici, tarladan birinci kalite patatesin kilogramını 1,5 - 2 lira, ikinci kalite olarak değerlendirilen çapı 5 santimetrenin altındaki patatesin kilogramını ise 80 - 130 kuruştan satıyor.Bölgede 80 dekar arazide patates üretimi yapan İbrahim Eşsiz, bu yıl ekim alanı artan ilçede 30 bin ton civarında ürün alınmasını beklediklerini söyledi.
İyi kalite patatesi tarlada 1,5 - 2 lira arasında değişen rakamlardan sattıklarını anlatan Eşsiz, üretimden memnun olduklarını ifade etti.