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13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Niğde’de elma hasadı yapılıyor

Niğde’de elma hasadı yapılıyor

elma ağaçlarından görüntü

Fabrika Doğal Afet Gübre Aşırı Yağış Allah 

-detaylar
-elmalardan görüntü
-çiftçi Osman Sevi le röportaj
-Murat Dinçer ile röportaj
-ziraat odası başkanı ile röportaj

( NİĞDE ) NİĞDE

- Türkiye genelinde üretimde 3. olan Niğde’de elma hasadı başladı.
Bu yıl Niğde genelinde 450 bin ton rekolte beklenen elmanın fiyatı 1 lira 20 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında satılıyor. Yere dökülen meyve suyuna gidecek elmalar ise kilo başı 40 ile 50 kuruş arasında satılıyor. Bölgede aşırı yağış olmadığını ve elma veriminin iyi olduğunu belirten Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, ’’Elma üretiminde Niğde iyi bir konumda. Elma dendiği zaman akla Niğde gelir. Üretim anlamında üçüncü sırada yer alıyoruz. 450 bin ton civarında elma rekoltemiz var. Bölgede aşırı bir doğal afet olmadı. 15 gün önce fiyat güzeldi ama gerilemeye başladı.
İnşallah elmayı depoya koyduktan sonra fiyatın düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. 1 lira 20 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında devam edeceğini düşünüyoruz’’ dedi.
Elmanın bakımının masraflı olduğunu çok kar etmediklerini dile getiren Dündarlı kasabasında üreticilik yapan Osman Sevi, ’’Elma fiyatları sezona iyi başladı.
Ama daha sonra fiyatlar düşmeye başladı.
Starking Golden başladı 1 lira 660 kuruştan ama şimdi 1 lira 10 kuruşa düştü. Piyasanın ne olacağı belli olmuyor. Elmacılığın bakımı çok ağır, gübresi, ilaçlaması gibi. Altta kalan elmalar meyve suyu fabrikalarına gidiyor. Meyve suyuna giden elmaların fiyatı ise 65 kuruştan başladı, 50 kuruşa düştü şuan ama 40 kuruşa kadar düşeceği söyleniyor. Öyle olursa üretici o elmayı da toplamaz çürür gider çünkü işçi fiyatları yüksek”diye konuştu.
Sezon açılışında fiyatların iyi olduğunu ve zamanla düştüğünü ifade eden Üretici Murat Dinçer ise , ’’Geçen yıla oranla bu sene güzel verim var. Fiyat iyiydi ama gün gün düşmeye başladı.
Bunu orantılarsak işçilik çok pahalı, mazot, gübre, ilaçlama çok pahalı. Çok mu zarar ediyoruz hayır ama kar edemiyoruz’’ şeklinde konuştu.

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