Nefes Kredisi ekonomiyi canlandıracak - TRABZON

- TTSO'da "Nefes Kredisi" değerlendirme toplantısından detay - TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nun açıklaması - Banka temsilcilerinin açıklamalarıNefes Kredisi ekonomiyi canlandıracak - TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacısalihoğlu: - "Buradaki esas amaç, durağan dönemlerde ekonomiye katkı sağlamaktır. Katalizör görevi yapacak bu kredilerle ekonominin canlandırılması hedeflenmektedir"TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Nefes Kredisi'ne ilişkin, "Buradaki esas amaç, durağan dönemlerde ekonomiye katkı sağlamaktır. Katalizör görevi yapacak bu kredilerle ekonominin canlandırılması hedeflenmektedir." dedi. Hacısalihoğlu, banka yöneticilerinin katılımıyla TTSO'da düzenlenen "Nefes Kredisi" değerlendirme toplantısında, geçen yıl Trabzon 'da Nefes Kredisi kapsamında iş dünyasına 41 milyon lirayı aşan katkıda bulunulduğunu söyledi.
Nefes Kredisi'nin daha uygun şartlarla 2018 yılında da devam ettiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, "Buradaki esas amaç, durağan dönemlerde ekonomiye katkı sağlamaktır. Katalizör görevi yapacak bu kredilerle ekonominin canlandırılması hedeflenmektedir. "Nefes Kredisi aslında odalarımızın üzerinde bulunan paraların bankalara yatırılması suretiyle bankalardan daha fazla kredi imkanı sağlanmasıdır. Odamızda ilk etapta 10 milyon liranın üzerinde kredi kullandıracağız. Önümüzdeki süreçte bu miktar 20 milyon lirayı da aşabilir. İnanıyoruz ki bu kredi üyelerimize rahat bir nefes aldıracaktır." diye konuştu. Nefes Kredisi'nin en önemli özelliğinin, faizlerin düşüklüğü olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, hem bankaların hem de odaların özveride bulunduğunu ifade etti. Hacısalihoğlu, Nefes Kredisi'nin ilk 6 ayının ödemesiz olduğuna işaret ederek, "Buradaki aylık 0,99, yıllık 11,88'lik bir faiz olacak. İlk 6 ayı ödemesiz, devamında bir yıl vadeli kredidir. Bu kredi ilk çıktığında geçen yıl olduğu gibi bir yıl 12 eşit taksitliydi ancak oda başkanları olarak Başbakan'dan ilk 6 ayının ödemesiz olmasını talep ettik. Sonuçta uygulama o şekilde oldu. Kredi azami limiti de 200 bin lira olarak belirlendi." değerlendirmesinde bulundu. Trabzon 'da 4 bankanın bu özveriye katıldığını kaydeden Hacısalihoğlu, "Bankalar da kar etmeyecek şekilde krediye girdiler. Denizbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası Nefes Kredisi verecek. Üyelerimiz bu bankalara başvurmak suretiyle bu krediden yararlanabilirler." dedi. - "Bizler iş dünyamızın yanındayız"Ziraat Bankası Bölge Müdürü Haluk Seyit Çelik, müşterilere geçen yıl da önemli ölçüde kaynak sağladıklarını söyledi.
Denizbank Trabzon Şube Müdürü Fatma Gülen Yamak, " Trabzon ve Türkiye ekonomisine katkısı olacağına inanıyoruz. Bizler iş dünyamızın yanındayız. Hayırlı olsun." diye konuştu. Halk Bankası Trabzon Bölge Müdürü Erdoğan Başıhoş ise bu sene ilk kez bu projede yer aldıklarına işaret ederek, "Çok heyecanlıyız. Destek vermekten gurur duyuyoruz. Trabzon merkezde 4, ilçelerle 12 şubemizle pazartesi sabahından itibaren Nefes Kredisi vermeye hazırız." dedi. Vakıflar Bankası Trabzon Şube Müdürü Uğur Öztürk, "Şu anda ekonominin ve Türkiye'nin böyle bir katkıya ihtiyacı var. Biz de tüm gücümüzle projede olduğumuz için mutluyuz." şeklinde konuştu.