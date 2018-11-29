Narenciye üreticisi ihracattaki krizin aşılmasını istiyor

-Mutlu Doğru’nun açıklamaları



( ADANA ) - Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Rusya'nın ihraç edilen narenciye ürünlerini çeşitli bahanelerle geri gönderdiğini, Rus bürokrasisinden kaynaklanan bu sorunun çözülmesi için çağrıda bulundu- Doğru, geri gönderilen ürünlerin iç piyasaya sürüldüğü yolundaki iddialarla ilgili olarak da, "Çiftçimiz kendi çocuğuna yedirmeyeceği ürünü piyasada satmaz" dedi ADANA



- Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Rusya'nın ihraç edilen narenciye ürünlerini çeşitli bahanelerle geri gönderdiğini hatırlatarak, Rus bürokrasisinden kaynaklanan sorunların çözülmesini istedi. Doğru, geri gönderilen ürünlerin iç piyasaya sürüldüğü yolundaki iddialarla ilgili olarak da, "Çiftçimiz kendi çocuğuna yedirmeyeceği ürünü piyasada satmaz" dedi.

Adana Çiftçiler Birliği, kentteki ziraat odaları ve Adana Turunçgil Üreticileri Birliği ile birlikte Rusya'nın hastalıklı ve ilaç kalıntılı olduğu bahanesiyle gönderdiği narenciyenin piyasalarda yaşattığı sorunların çözüme kavuşması için bir basın toplantısı düzenledi.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Rusya'nın ürünleri göndermesinin tamamen bürokratik gerekçelerden ibaret olduğunu söyledi.



Kuzey yarım kürede ilk hasat edilen mandalina ve limon çeşitleri sayesinde Adana narenciyesinin bir marka haline geldiğini kaydeden Mutlu Doğru, "Geçen yıl kış aylarının bölgemizde ılıman geçmesi sebebiyle tüm zirai zararlıların popülasyonunda anormal artışlar oldu. Akdeniz meyve sineği ile mücadele konusunda ise Adanalı narenciye üreticilerimiz başarılı bir sınav verdi. Rusya Federasyonu'ndan geri çevirilen hastalıklı veya ilaç kalıntılı malların Adana'da pazara sürüldüğü haberi, narenciye çiftçimizin piyasasına ve dolaylı olarak ekmeğini kazanan 5 milyon kişiye zarar vermekte, ihracatımızı ve ürünlerimizin marka değerini olumsuz etkilerken, kamuoyunda da yanlış algılara sebep olmaktadır" diye konuştu.

Doğru, Adana'daki narenciye üretiminin büyük bir bölümünün İyi Tarım Uygulaması kapsamında yapılmakta olduğunu belirterek, "Tarım teşkilatlarımız ve ihracatçımız tarafından kalıntı analizleri yapılıp, hasat öncesi bahçelerde kalite kontrolü yapıldıktan sonra satın alınarak ihraç edilmektedir. Çiftçilerimiz kendi çocuğuna yedirmeyeceği hiçbir ürünü piyasada satmayacak kadar da bilinçli ve inançlıdır" ifadelerini kullandı. Adana'dan ihraç edilen narenciyenin, yaş meyve sebze kabul koşulları daha ağır olan Avrupa Birliği ülkelerine rahatça ihraç edildiğinin altını çizen Doğru, herhangi bir olumsuz geri bildirimle karşılaşmadan pazarlara ulaştığını vurguladı. Doğru, "Narenciye ihracatçılarımız Rusya Federasyonu tarafından uygulanan tarife dışı engellemeler ve bazı gümrüklerde analiz bahanesiyle gereğinden fazla bekletilerek bozulan narenciyenin geri gönderildiğini doğrulamaktadır. Ancak bu durum insan sağlığına zararlı ilaç kalıntısı veya hastalık sebepli değildir. Sadece bürokratik engellemelerden ve sudan sebeplerden dolayıdır" şeklinde konuştu.

Narenciye ihracatının neredeyse yarısının yapıldığı Rusya Federasyonu'nda uygulanan yavaşlatmaların yol açtığı sıkıntılara da değinen Doğru, piyasalara da yansıyan bu durumun hasat zamanı gelmesine rağmen ürünlerini satamayan çiftçileri de tedirgin ettiğini kaydetti.

Doğru, "Bu sorunların çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan yetkililerin Rusya Federasyonu ile acilen görüşmesi gerekmektedir. Geçmişte Rusya ile yaşanan ticari sorunlarımızı, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile üst düzey görüşmelerde çözüme kavuşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuyu karşılıklı görüşmelerinde gündeme getirmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

