Mücevher fuarında milyonluk pırlanta yüzük ve 16 bin liralık kasa sergilendi İzle

-Aniello Musella röp.

-Yiğit Akgün röp.

-Hasan Yılmaz röp.



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bir milyon liralık değeriyle pırlanta yüzük ve maliyeti en az 16 bin lira olan kişiye özel tasarlanan kasa İstanbul Jewelry Show'da sergilendi. Bu yıl 46'ncısı düzenlenen fuara ayrıca İtalyan mücevher makinası firmaları da katıldı.

Kuyum ve mücevherat sektörünün iki büyük oyuncusu Türk ve İtalyan firmalarının bir araya geldiği İstanbul Jewelry Show katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Bu yıl 46’ıncı kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı’na Italian Trade Ageny - ITA desteğiyle, İtalyan mücevher makinası firmaları da katıldı.

Yoğun katılım sağlanan fuarda bir milyon liralık değeriyle pırlanta yüzük ve maliyeti en az 16 bin lira olan kişiye özel tasarlanan kasa sergilendi. “28 bin dolaylarında ziyaretçi beklentimiz var” Fuarın düzenleyeceği şirketi UBM Rotaforte’un Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, “Bu bizim 33 yılda 46’ncı İstanbul Jewelry Show fuarımız. Mart ve Eylül aylarında fuarı yapıyoruz. Fuarda bin 250 civarında yerli ve yabancı katılımcı ile firma mevcut. Aşağı yukarı 28 bin dolaylarında ziyaretçi beklentimiz var. Hatta bu rakamın da üzerine çıkabiliriz. Türkiye’deki tüm konular içinde şu ana kadar en büyük yabancı alım heyetini İstanbul Jewelry Show ağırlıyor. Oda bazında bin 500 yabancı alıcı şu anda misafirimiz. “Türkiye kuyumculuk ve mücevher sektöründe çok önemli bir ülke” Fuarda açıklamalarda bulunan ITA Italian Trade Agency Direktörü Aniello Musella, “Türkiye kuyumculuk ve mücevher sektöründe çok önemli bir ülke ve dünyada 10’uncu sırada. Son 20 yıl içerisinde mücevher ve kuyumculuk sektöründe Türkiye oldukça fazla ilerleme sağladı. 2017 yılı itibariyle Türkiye-İtalya arası ticaret hacmi 19 milyar 800 bin dolar. Hedefimiz tabi ki daha yüksek rakamlara ulaşmak. 2018 yılında yaklaşık 20 milyar dolarlık bir rakamdan bahsettik. Bunun da üzerine çıkmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Servet değerinde pırlanta tektaş Fuarda ışıl ışıl parlayan pırlanta yüzükler, kolyeler ve çeşitli takılar dikkat çekti. Bunlar arasında en fazla göze çarpanı değeri 1 milyon lira olan 20 karatlık pırlanta yüzük oldu. Prenses kesim 20 karatlık servet değerindeki yüzüğün üreten firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Akgün, “Fuarın en pahalı ürünü prenses kesim 20 karatlık bir tektaş. Çok güzel kesilmiş ve doğada da nadir bulacağımız bir parça. Biz böyle bir kesimi, böyle bir pırlantayı da klasik bir tektaş olarak sergilemeyi uygun bulduk” dedi.

Akgün, fuarın hem Türkiye hem de bölge açısında büyük önem arz ettiğini belirterek, hazırlıklarını bu çerçeve içerisinde yaptıklarını belirtti.

16 bin lira değerinde dev kasa Fuarda birbirinden değerli mücevherlerin yanı sıra üst düzey koruma sağlayan kasalarda sergilendi. Bir buçuk ton ağırlığındaki bu dev kasa kişinin istediği ebatlara göre dizayn edilebiliyor. Söz konusu kasa hakkında bilgi veren üretici firmanın Pazarlama Müdürü Hasan Yılmaz, “Kasada kapısındaki özel bir conta sayesinde yangın sızdırmazlık özelliği var. Yangınla ilgili tüm girişimler duman ve ısı içerdeki değerlere ulaşamıyor. İçerde bir milyonluk bir ziynet eşyanız da 10 milyon lira paranız da tapunuz da değerli evrağınız da üst düzey seviyede korunuyor” dedi.

Maliyeti en az 16 bin lira Yılmaz, söz konusu kasanın maliyetinin 16 bin liradan başlayıp, kişiselleştirmelerle bu fiyatın artacağını söyledi.



Yılmaz, “Kasamızın maliyetinde alt sınırımız 16 bin lira. Ancak kişiselleştirmeler, elektronik kilidin adapte edilmesi, renginin değişmesi gibi eklemelerle bu rakam yükseliyor” şeklinde konuştu.



