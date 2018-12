- Mücevher Fırsat Günleri Harbiye Askeri Müzesi'nde başladı Haberi

-Röportajlar

- Üreticiler ile mücevher meraklılarını bir araya getiren Mücevher Fırsat Günleri, mücevher tutkunlarının ilgisini çekecek binlerce seçenek ve yüzde 70’e varan indirimlerle Harbiye Askeri Müzesi’nde başladı.

Sereks Fuarcılık tarafından her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Mücevher Fırsat Günleri, 25'nci kez Harbiye Askeri Müzesi’nde üretici ve toptancı firmaların katılımıyla 30 Aralık tarihlerine kadar sürecek. Her yıl yoğun ilgiyle karşılanan etkinlik kapsamında, yüzde 70’e varan indirimlerle tek taş, beştaş pırlanta yüzük, altın takılar, elmas, yakut, safir setler bulmak mümkün. Fuara katılan Ar Diseng firmasının sahibi Arda Sivaslıoğlu, ''Her yıl olduğu gibi bu yılda fuara katıldık. Bizim ve tüketici açısında çok faydalı bir fuar. İnsanlar daha ucuz fiyata ürünlere ulaşma fırsatı buluyor. Bizde elimizdeki ürünleri yıl sonunda paraya çevirme fırsatını elde ediyoruz. Modellerine, taşlarına ve altın ayarlarına göre fiyatlar değişiyor. Yüzde 50'den başlayıp yüzde 75'lere varan indirimlerimiz var. 5 taşta indirimimiz yaklaşık yüzde 55 civarında. Ürünün farklılıklarına göre indirimler de fark ediyor. Bu sezonun trenlerinden olan damla tek taşlı yüzükteki indirimimiz yaklaşık yüzde 70'e varıyor'' dedi.

''Kendi ürettiğimiz ürünler yüzde 50 gibi indirimli fiyatlarla halka sunuyoruz'' İndirimli fiyatlarla fuarda yer alan alTurkuaz Kuyumculuk firmasının sahibi Alex Demirci, ''Fuara katılmamızın amacı, kendi ürünlerimizi halkamıza daha uygun fiyatla yüzde 50 gibi indirim yaparak sunmak. Doğal turkuaz taşımız kenarında pırlanta ve 18 ayar altından oluşmakta ve bu üründe yüzde 40 gibi indirim sağlıyoruz. Tüm ürünlerimizde; gümüş ve altın genel olarak yüzde 50 ile yüzde 55 arasında indirimlerimiz mevcut'' şeklinde konuştu.

Elmas, pırlanta, renkli taşlarda uygun fiyatlarla halka satış yaptıklarını belirten Rina Diamond firmasının sahiplerinden Fehmi Koçhisarlı, ''Yüzde 70 ve altında olan indirimlerle verdiğimiz kampanyalı ürünler var. 400 TL'den 800 TL'ye kadar kampanya yaptığımız 3-4 tane ürün grubu var. Bu ürün gruplarımızı her müşterimiz beğenerek alıp gidiyor. Her bütçeye uygun herkesin beğenisine müsait çok güzel mücevherli ürünlerimiz var'' dedi.

''395 TL'den başlayan altın üzerine tektaş ürünümüz var'' Enflasyonla Top Yekun Mücadele adına dolar ve atının artışından dolayı fiyatları yükseltmediklerini dile getiren Ruhbaş firmasının sahibi Atakan Ruhbaş, ''Ürünlerimizi uygun şekilde halka vermek adına buradayız. 395 TL'den başlayan altın üzerine tektaş ürünümüz var. Pırlanta kalitesi F color'dır. 875 TL'ye beştaş ürünümüz var. Yine altın üzerine pırlantadır'' açıklamasında bulundu. Üretici firmaların sezon sonu stoklarını ve ihraç fazlası ürünlerini yüzde 70’e varan indirimlerle, garantili ve sertifikalı satacağı Mücevher Fırsat Günleri, akşam saat 20.30’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. (AG-ACÖ-E)