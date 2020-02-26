-Müberra Eresin Röportaj

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( İSTANBUL ) Müberra Ersin: "Koronavirüsün Avrupa'da özellikle İtalya'da görülmesi turizm sektörünü negatif yönde etkiledi"- "Avrupalıları Türkiye'ye çekmeye çalışıyoruz"- "Otellerimizde sağlık ve hijyen açısından gerekli tedbirler alınıyor" İSTANBUL



- Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Koronavirüs'ün Avrupa'da özellikle İtalya'da görülmesi turizm sektörünü negatif yönde etkilediği belirtirken, otellerin sağlık ve hijyen açısından gerekli tedbirler aldığını söyledi.



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Mili Eğitim Bakanlığı ve Metro Türkiye bünyesinde yer alan Gastronometro işbirliğiyle düzenlenen Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması'na katılan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Koronavirüs'ün Avrupa'da görülmesini turizm açısından değerlendirdi. Yaşanan durumun turizm negatif etkileyeceğini belirten Eresin, otellerin sağlık ve hijyen açısından gerekli tedbirler aldığını söyledi.



"Çin'e seyahat etmeyecek Avrupalıları, Türkiye'ye çekmek için çalışıyoruz ancak virüsün Avrupa'da görülmesi önümüzü kesiyor'' Koronavirüs İtalya'ya sıçramasını değerlendiren Müberra Eresin, "Maalesef İtalya'daki durum ciddi gibi gözüküyor. Bir takım uçuşlar iptal edildi. Bazı ülkeler İtalyan vatandaşlarını kabul etmemeye başladı.

Bu durum bizi de çok olumsuz yönde etkileyecek. Çin'den oluşacak kaybımızı bir şekilde Avrupalı turistle kapamaya çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte birçok workshop planladık ki Avrupa'da kalıp Çin'e seyahat etmeyecek Avrupalıları, Türkiye'ye çekmek için çalışıyoruz. Koronavirüs'ün Avrupa'ya yayılması bu amacımızı maalesef biraz geciktiriyor ve önünü kesiyor. İlerleyen günlerde daha net şeyler söyleyebileceğiz ama şu andaki etkileri rakam olarak eksi sonuçlar veriyor." dedi.

"Koronavirüs'ün Avrupa'da özellikle İtalya'da görülmesi turizm sektörünü negatif yönde etkiledi" Eresin, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda Türkiye, Koronavirüs ile ilgili en güvenilir ülkeler içinde. Henüz görülmüş bir vaka yok. Allah korusun henüz bir salgın yok. Dolaysıyla seyahat edecek tüm turistler için öncelikli destinasyonlar içindeyiz. Ancak Avrupa'da yayılması, Avrupalı insanların bu virüsten çekiniyor olması demektir. Belki kendi ülkelerinde kalmayı tercih edebilirler. Çok yakın zamanda dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesi Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) yapılacak. Ancak şu günlerde bu fuarın iptal edilip edilmemesi tartışılıyor. Virüsün Avrupa'da özellikle İtalya'da görülmesi turizm sektörünü negatif yönde etkiledi." Türkiye'ye turist çekmek için yaptıkları çalışmalara değinen Eresin, "Polonya’da workshop yapmıştık. Kazakistan’da da iki bölgede yapacağız. Paris, Moskova ve St.Petersburg’da workshoplar yapacağız. Bu workshopları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları ile birlikte yapıyoruz. Bu çalışmalarımızla küçük küçük turist aldığımız şehirlerden daha fazla turist çekmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizi ve özellikle İstanbul’u tanıtmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

"Otellerimizde sağlık ve hijyen açısından gerekli tedbirler alınıyor" Koronavirüs'e karşı otellerin aldığı tedbirler hakkında bilgi veren Eresin, "Otellerimizde sağlık ve hijyen açısından gerekli tedbirler alınıyor. Bu dönemde daha da hijyen çalışmalarımızı yükselttik. Otellerimizde hijyen ve sağlık açısından hiçbir sorun bulunmamaktadır." şeklinde konuştu.

Düzenledikleri aşçılık yarışmasına da değinen Eresin, "Gastronomi Sektörü Yetenek Avında başlığıyla bir yarışma düzenliyoruz. İstanbul’daki 12 devlet meslek lisesinden öğrencilerimiz bugün yarışıyor. Yarışma bugünün sonuna kadar devam edecek. Yarışmadaki amacımız gastronomi öğrencilerini sektöre kazandırmak. Şu günlerde turizm bölümlerinin dönüştürülmek ya da kapatılmak istendiğini duyuyoruz. Bu yarışma ile gastronomi sektörüne ilgiyi arttırıp bunların önüne geçmek istiyoruz. Devlet okullarımızdaki öğrencilerimizin buradaki geniş imkanlarla çalışıp başarılı tabaklar çıkarmasına yardımcı olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.



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