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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor

Yeni akaryakıt detayı

Bağımlılık Misyon Motorin Hava Kirliliği Benzin 

-Aracın motorin ve yeni yakıt ile emisyon cihazında ölçümleri
-Faruk Durukan ile röp

( BALIKESİR - ÖZEL)- Dizel ve benzinli araçlar için daha çevreci, daha performanslı, daha ucuz ve milli yakıt geliştirdi BALIKESİR

- AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, dizel ve benzinli araçlar için daha çevreci, daha verimli, daha ucuz ve milli bir akaryakıt geliştirdi. Balıkesir’in Edremit ilçesinde çalışmalarına devam eden Faruk Durukan, “Gelişmekte olan değil, gelişmiş Türkiye” sloganıyla faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’de bir çok buluşa imza atan Durukan, son olarak dışa bağımlılık oranının yüksek olduğu akaryakıt sektöründe çalışmalar yaptı. Çalışmalar sonucunda geliştirilen iki cins akaryakıt hem dizel motorlar için hem de benzinli araçlar için kullanılabiliyor. Yeni geliştirilen yeni akaryakıt ile araçların emisyon değerlerinin yüzde 50 civarında azaldığını ifade eden Durukan, araçların performanlarında da önemli bir artış olduğunu söylüyor. Yerli imkanlar ile Türkiye’de geliştirilen ve üretilen yeni yakıt aynı zamanda fiyat oranıyla da benzeri ürünlerden daha ucuza mal edilebiliyor. Çalışma hakkında bilgi veren Faruk Durukan, “Bu elde ettiğimiz yeni bir yakıt türüdür. Bu mazota göre şu an yüzde elli daha tasarruflu olmakta. Dünyada bir ilktir. Çevre dostudur. Tam yanmayı sağladığı için havaya monoksit gazını bırakmıyor. Böylelikle yüzde 50 tasarruf sağlıyor. Bu gün 6 lira gibi düşündüğümüz bir litre mazotu 3 liradan kullanabiliyorsunuz. Artı olarak tam yanmayı sağladığı için hava kirliliğinin de sonu olmuş oluyor. Bu çalışma için patent başvurularında da bulunduk. Testlerde yanma farkının yarı yarıya olduğu çok açık bir şekilde görüldü.
Bu sadece araçlar için değil gemiler için, enerjinin çok kullanıldığı traktörler için, bir çok alanda yüzde elli tasarruf sağlayacak” dedi.
Yeni akaryakıtın kullanıldığı araçta yapılan testlerde motor emisyon değerlerinin mazota göre yüzde 50 oranında azaldığı gözlendi. (EME-MŞ)
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