Mor ve beyaz lahana altın yılını yaşıyor...Lahana tarlaları havadan böyle görüntülendi

-Mor ve beyaz lahanalardan detay

-Lahana tarlasının kesilmesi ve lahanaların kontrol edilmesi

-Bafra Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bilgiç ile röportaj



( SAMSUN -ÖZEL)- Beyaz lahana 60 kuruş, mor lahana ise 1 lira 20 kuruştan alıcı buluyor SAMSUN



- Samsun'da geçen sene üretim fazlası nedeniyle bahçede çürüyen beyaz ve mor lahana, bu sezon ise altın dönemini yaşıyor. Karadeniz’in gıda ambarı olan 55 bin hektarlık Bafra Ovası’nda bu yıl 10 bin dönüm beyaz, 10 bin dönüm de mor lahana ekimi yapıldı. Ovadaki lahana bahçeleri drone ile havadan görüntülendi. Geçen yıla göre yarıdan daha az ekilen lahananın kıymeti arttı. Üretim miktarı azalınca fiyatlar fırladı, üretici adeta bayram etti. Geçen yıl rağbet görmemesi nedeniyle bahçede çürüyen lahana, bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü. Geçen sene kilosu 10 kuruştan alınmayan mor lahana şu anda 1 lira 20 kuruştan, geçen yıl kilosu 20 kuruşa satılamayan beyaz lahana ise 60 kuruştan kapış kapış gidiyor. “Üretim az, talep çok” Geçen yıla oranla lahana üreticisinin oldukça mutlu olduğunu ifade eden Bafra Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bilgiç, “Bu yıl Bafra’da lahana hasadı güzel geçiyor. Üreticinin yüzü lahana sayesinde gülüyor. Üreticilerin geçen yıla oranla neşesi oldukça yerinde. Bu sezon mor ve beyaz lahana altın yılını yaşıyor diyebiliriz. Ekim alanı geçen yıla oranla oldukça az. Geçen yıl 25 bin dönüm alana ekilen beyaz lahana, bu yıl 10 bin dönüme ekildi. 30 bin dönüm alana ekilen mor lahana ise yine 10 bin dönüm alana ekildi. Bu da Bafra Ovası için büyük bir alan değil” dedi.

Geçen yıl üretilen lahanaların para etmediğini hatırlatan Bilgiç, “Geçen yılki lahanaları tarlaya gömmek zorunda kaldık. Bu yıl gübre, mazot, tohum ve diğer girdi fiyatlarında artış yaşanınca üretici fazla ekim yapamadı. Az ekim var ama satışlar iyi. Lahana az olduğu için dürülmüş lahana hiç beklemiyor. Üreticiler sırasıyla olgunlaşan lahanalarını kesip satıyor. Lahana beklemediği için de para ediyor. Beyaz lahana geçen sene 20 kuruştan satılıyordu. Bu günlerde ise 60 kuruştan satılıyor. Geçen yıl, beyaz lahanalar gibi mor lahanalar da satılamayıp, tarlalara gömülmüştü. Bu yıl mor lahana satışları da güzel gidiyor. Mor lahana da sürekli talep olduğundan dolayı tarlada bekletilmeden kesilip hemen satılıyor. Mor lahana geçen sene 10 kuruştan satılıyordu, bu yıl 1,5 TL’den satışına başlandı. Şu anda da 1 lira 20 kuruştan alıcı buluyor. Bu fiyatların daha da yükselebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Geçen sene çürümeye terk edilen beyaz ve mor lahanalar, bu sene neredeyse yok satıyor.

