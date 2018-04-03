MODEF 2018 kapılarını ziyaretçilerine açtı

-Konuşmalar

-Kurdele kesimi

-Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ve beraberindekilerin stantları gezmesi

-Fuar alanından detaylar



( BURSA -HD)- Bakan Yardımcısı Coşkun'dan İnegöl’e yeni fuar merkezi müjdesi BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen "MODEF 2018" Mobilya Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, İnegöl’e yeni fuar merkezi için 15 milyon TL’lik bütçenin hazır olduğunu ifade etti.

Mobilya sektörünün öncüsü İnegöl'de, 3-8 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan 39. MODEF İnegöl Mobilya Fuarı törenle açıldı. İlk defa uluslar arası düzenlenen fuarın açılış törenine Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yusuf Ulcay, MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, protokol üyeleri, çok sayıda davetli ve ziyaretçi katıldı.

160 firmanın yer aldığı fuarda, firmalar 6 gün boyunca ürünlerini teşhir edecek. Fuarın ilk gününde yoğun katılımın sağlandığı görüldü.

Uğurdağ: “İç piyasada varlığımızı ve büyümemizi devam ettiriyoruz” Fuarın açılış konuşmasını yapan MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “39’uncusunu düzenlediğimiz fuarımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye’nin mobilya üretim başkenti olan İnegöl’de güzel bir gün yaşıyoruz. Türkiye ve Dünya mobilya sektörünü İnegöl’de ağırlayacağız. İnegöl sosyal ve ekonomik hayatını mobilya sektöründen temin eder. Bu sektöre bizden önce hizmet edenlere çok teşekkür ediyoruz. Burada 2-3 jenerasyonun emeği var. Türkiye mobilya üretiminin yüzde 40’ını, ihracatının da yüzde 15’ini gerçekleştiriyoruz. Fuar alanı 24 bin 500 metrekare alana sahip, satılabilir alan olarak da 16 bin 500 metrekare alana sahip. Burada aldığımız bayrağı ilerleterek devam ettirmek istiyoruz. En önemli projelerimizden birisi olan ‘İnegöl Fuar Alanı’ projemizi yürütmeye devam ediyoruz. İnegöl’ün gelişmesine katkı sağlayacak projedir. Yeni fuar alanında Türkiye’de üretim yapan diğer firmalara da yer vermiş olacağız. İç piyasada varlığımızı ve büyümemizi devam ettiriyoruz. Bu işi yapmaktan başka bir şey bilmiyoruz. Fuarımıza 160 firmamız katıldı.

İnegöl’de 2 binin üzerinde üretim yapan firma var. Fuarımıza katılım sağlayan firmalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Coşkun: “Yeni fuar merkezi ile ilgili çalışmalar var” Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun da, Bursa’da Türkiye’nin her köşesinde olduğu gibi güzel şeylerin olduğunu belirterek, “39’uncusu yapılan fuar çalışmalarının inşallah daha niceleri yapılır. Ekonominin geldiği nokta belli. Bu gelişmeyi sağlayan önemli sektörler var. Bunda da mobilya sektörünün payı büyük. Mobilyacılığın başkenti olan İnegöl’de olmak bizim için büyük onur. Sektördeki sıkıntıların giderilmesine yönelik çalışmaları siyasilerle birlikte, hükümet nezdinde etraflı bir şekilde masaya yatırdığımızı ifade edebilirim. Fuarlarımızın dünyada hak ettiği şekilde tanıtılması için çok daha fuar ve kongre merkezlerine ihtiyaç var. Çok konuşmaktan ziyade çok iş yapmak lazım. Bu fuarın İnegöl’e yetmediğini düşünüyoruz. Yeni fuar merkezi ile ilgili çalışmalar var. 15 milyon gibi bir bütçeyi hazırlamış durumdayız. Bu can suyu olacak. Bu ihtiyacı birlikte gidereceğiz. Bütün odalarımız ile birlikte en kısa sürede tamamlayacağız ve esnafımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle birlikte fuar ziyaretçilerine kapılarını açmış oldu. Ardından Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, beraberindekilerle birlikte stantları ziyaret etti.

