Mobilyada yeni trend 'minimalist' eşya - SAMSUN İzle
Mobilyada yeni trend "minimalist" eşya - SAMSUN - Mobilyala ürünlerinden detaylar - Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan'ın konuşmasıMobilyada yeni trend "minimalist" eşya - Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ercan: - "Evler küçüldükçe mobilya ölçüleri de küçülüyor. Eskiden büyük mobilyalar revaçtaydı, şimdi daha minimalist mobilyalar gözde" - "Yeni nesil biraz daha gösterişli, modern ve minimalist mobilyaya yöneliyor"SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, "Evler küçüldükçe mobilya ölçüleri de küçülüyor. Eskiden büyük mobilyalar revaçtaydı, şimdi daha minimalist mobilyalar gözde." dedi. Ercan, AA muhabirine, mobilyada ihracat rakamlarının her yıl yukarı çıktığını söyledi.
Mobilya sektörünün geçen yıl 2,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığına işaret eden Ercan, 2016 yılında bu rakamın 1,8 milyar dolar civarında olduğunu anlattı.Geçen yılki artışın istenilen düzeyde gerçekleşmediğini ancak bu yıldan umutlu olduklarını dile getiren Ercan, "Mobilya sektörünün yaşadığı sıkıntılar bertaraf edilebilir, yeniden bir reel organizasyona gidilir, rakiplerimizle eşit şartlarda rekabet şansı elde edebilirsek iddia ediyorum, Türkiye'nin ihracat şansı en yüksek sektörü mobilya sektörüdür. Tekstil bile bizim kadar şanslı değil. Kısa sürede 5 milyar, 10 milyar dolara çıkabileceğimize inanıyorum. Sektör olarak bunun mücadelesini veriyorum." diye konuştu. Ercan, mobilya sektöründe son yıllarda trendin daha az yer kaplayan mobilyalara doğru gittiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:"Minimalist yapı önemli. Evler küçüldükçe mobilya ölçüleri de küçülüyor. Eskiden büyük mobilyalar revaçtaydı, şimdi daha minimalist mobilyalar gözde ama ne kadar minimalist olursa olsun, mobilyada bir ergonomik ölçü var. Bu ergonomik ölçüyü değiştiremezsiniz. İnsanın vücut ölçüsü, ortalama bir insanın yapısıyla alakalı. Bacak boyu, diz altı boyu, omuz genişliği ve oturma mesafesi gibi özel ölçüler var. Bunu da değiştiremeyiz." - "Moda yeniden eskiye doğru dönecek"Bir koltuğun yüksekliğinin 43 santimetreden az olmaması gerektiğini, daha alçak yapıldığında uzun boylu bir kimsenin rahat edemeyeceğini aktaran Ercan, bu nedenle mobilyaları küçültürken insan ölçülerinin dikkate alındığını söyledi.
Ercan, mobilyada modern çizgilerin bu yıl daha çok tercih edildiğini anlatarak, "El imalatı oymalı mobilyada rakipsiz bir ülkeyiz fakat trend moderne doğru gidiyor. Yeni nesil biraz daha gösterişli, modern ve minimalist mobilyaya yöneliyor. Klasik mobilyayı da eski tüfekler alıyor diyelim. Moda bizde sürekli değişir, tekstil ve konfeksiyonda olduğu gibi. Yıllar içinde bir bakarsınız eski mobilyalar revaçta olmaya başlar. Moda yeniden eskiye doğru dönecek ama birkaç yıl daha var." ifadelerini kullandı.Ucuz olsun düşüncesiyle mobilyada ahşap görünümlü plastik kullanılabildiğine dikkati çeken Ercan, bu konuda tüketiciyi uyardı.