Mısır üreticisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde bekliyor

-Mısır ambarından detay

-Mardin Hububat Merkezi ve Mardin Toplumsal Dayanışama Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter ile röportaj

-Mısır tarlasından detay



( MARDİN -ÖZEL) MARDİN



- Mezopotamya ovasında bu yıl yaklaşık 2,5 milyon ton mısır hasadı beklediklerini belirten Mardin Hububat Merkezi ve Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter mısır üreticisinin ihracat mağduru olmaması ve döviz dalgalanması nedeni ile yasaklanan ihracat yasağının kaldırılmasını talep ederek bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan müjde beklediklerini söyledi.



Mardin Hububat Merkezi ve Mardin Toplumsal Dayanışama Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter Mezopotamya ovasında ikinci ürün olarak hasadı başlanan Mısır için ihracat yasağının kaldırılarak mısır üreticisine müjde verilmesini istedi. Başkan Öter, Mardin Organize Sanayi Bölgesinin yüksek bir un, makarna ve yem ürünleri üretim kapasitesi olduğunu belirterek 4 yıl üst üste, Türkiye’de en çok un ihracatı yapan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak ödül aldığını kaydetti.

“İthal ürün pahalıya geliyor” OSB ‘de fabrikaların ihracat yasağı ile zor bir süreç içinde olduğunu vurgulayan Öter, “Fabrikalarda bugün en az 50 kişi çalışıyor ve 300’e kadar da iş istihdamı sağlanıyor. Bölgede en çok istihdam sağlayan OSB’dir ama bugün ne yazık ki un, makarna ihracatı yapamıyor. Yapması için dışarıdan ham maddesi olan buğdayı ithal etmesi gerekiyor. Şimdi ithal buğday getirdiğimiz zaman maliyeti bugün Rusya'nın, Ukrayna'nın buğdayı bizim sanayicilerimize ülkemize teslim maliyeti bin 600-700 civarındadır. Bizim çiftçilerimizin bugün buğdayı, bizim hububat borsasında, bin 200 ile bin 300 TL’den satıyor. Biz başka çiftçilerin buğdayını buraya getiriyoruz. Pahalıya mal ediyoruz ama kendi çiftçimizin ürününü ne yazık ki dışarıya satamıyoruz. Bu konuda bir yasaklama var. Hükumetin ilk başta döviz şoku ile emperyalist ABD'nin hamlesine karşı aldığı önlemler içerisinde bir tanesi de buydu. Fakat bugün o gün ki şartlar tamamen normale dönmüş durumdadır. Döviz artık kontrol altına alınmış durumdadır ama şu anda hala bu yasak devam ediyor” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde bekliyoruz” Dışarıdaki buğdayı işletmek zorunda kaldıklarını ifade eden Öter, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde bekliyoruz. Artık bu ihracat yasağını kaldırmasını ve ihracatın serbest edilmesini istiyoruz. Tarlada şuanda mısır 700 ile 800 arasında işlem görüyor ama dış ülkelerin mısırını almak zorunda kalıyoruz. İhracata gönderemiyoruz. Bunu yem ürünü yaptığımız zaman bunun ham maddesini dışarıdan almamız gerekiyor. Dışarıdan aldığımız zamanda maliyeti bin 200’e yakın oluyor. Bizimki de 700-800’lerde bulunuyor” diye konuştu.

“İhracat yasağı büyük stokçulara yarıyor” Dışarıdan alınan ürünün bölge ve ülke ekonomisine zarar verdiğine dikkat çeken Öter, şunları kaydetti: “Bu bir kayıptır. Bu kayıp kime yarıyor. Büyük stokçulara, büyük firmalara yarıyor. Ucuz ucuz malı kapatacak, yarın öbür gün bu ihracat yasağı kalktığı zaman çiftçinin elinde mal kalmamış olacak ama bu büyük firmalar bu dış bağlantılı, Amerikan, Fransız, İngiltere ortaklı büyük firmalar ucuz malı çiftçilerimizin elinden almış oluyor. Çiftçilerimize yazıktır günahtır. Bir an önce bu yasağın kaldırılması gerekiyor. Burada yaklaşık iki buçuk milyon ton mısır hasadı söz konusu ve şu anda mısır üreticisi gerçekten zor durumda ve sıkıntı yaşıyor. Bu yasaklama kararının alındığı zamana göre şu anda geçerliliğini yitirmiştir ve bir an önce kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanımızdan, Tarım Bakanımızdan, hükümetimizden müjdeli haber bekliyoruz. İnşallah sesimizi duyacaklar ve gerçek bilgileri, işin ehli olan kişilerden alacaklar. Bu yanlış kararın artık normale dönmesi için gerekli kararı artık alacaklarına inanıyoruz. Umutla bekliyoruz.”

