Milyon dolarlık özel jetlerin biri iniyor, biri kalkıyor

-bodrum genel görüntü

-bodrum kıyıları ve denizdeki yatlar genel görüntü

-milas-bodrum havalimanı özel jetler havadan görüntü

-Milas-Bodrum havalimanı özel jetler detay görüntü



( MUĞLA - ÖZEL)- Milas-Bodrum Havalimanına yerli ve yabancı zengin turistleri taşıyan özel jetlerin biri iniyor, diğeri kalkıyor. MUĞLA



- Türk turizminin en önemli merkezlerinden Muğla’nın Bodrum ilçesi, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda zengin turisti ağırlıyor. Özel yat ve tekneleri ile gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, özel jetleri ile de gelen konuklarda her geçen yıl artış yaşanırken, Milas-Bodrum Havalimanı da yolcu uçaklarından fazla özel jetlere ev sahipliği yapıyor. Günün her saati yoğun bir hava trafiğine sahne olan Milas-Bodrum Havalimanı, zaman zaman kalkış yapacak uçaklar inişler nedeniyle pistte beklemek ve kısa süreli rötar yapmak zorunda kalıyor. Milas-Bodrum Havalimanının bir bölümü özel jetlere ayrılırken, milyon dolarlık özel yolcu jet uçakları yolcu taşıma kapasitesine göre birer servet değerinde. Kiralama fiyatları dudak uçuklatıyor Günübirlik 7 kişilik bir özel jet’in günlük kirası uçuş mesafesine göre değişiyor. Ankara-İstanbul arası 7 kişilik hafif jet’in uçuş kirası 30-35 bin TL’den başlıyor. 9 kişilik bir jet ise 45-50 bin TL arasında değişiyor.

