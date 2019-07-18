Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Milyon dolarlık özel jetlerin biri iniyor, biri kalkıyor

Milyon dolarlık özel jetlerin biri iniyor, biri kalkıyor

milas-bodrum havalimanı özel jetler havadan görüntü

Yabancı Turist Yurt Dışı Dolar Hava Trafiği Şili 

-bodrum genel görüntü
-bodrum kıyıları ve denizdeki yatlar genel görüntü
-milas-bodrum havalimanı özel jetler havadan görüntü
-Milas-Bodrum havalimanı özel jetler detay görüntü

( MUĞLA - ÖZEL)- Milas-Bodrum Havalimanına yerli ve yabancı zengin turistleri taşıyan özel jetlerin biri iniyor, diğeri kalkıyor. MUĞLA

- Türk turizminin en önemli merkezlerinden Muğla’nın Bodrum ilçesi, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda zengin turisti ağırlıyor. Özel yat ve tekneleri ile gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, özel jetleri ile de gelen konuklarda her geçen yıl artış yaşanırken, Milas-Bodrum Havalimanı da yolcu uçaklarından fazla özel jetlere ev sahipliği yapıyor. Günün her saati yoğun bir hava trafiğine sahne olan Milas-Bodrum Havalimanı, zaman zaman kalkış yapacak uçaklar inişler nedeniyle pistte beklemek ve kısa süreli rötar yapmak zorunda kalıyor. Milas-Bodrum Havalimanının bir bölümü özel jetlere ayrılırken, milyon dolarlık özel yolcu jet uçakları yolcu taşıma kapasitesine göre birer servet değerinde. Kiralama fiyatları dudak uçuklatıyor Günübirlik 7 kişilik bir özel jet’in günlük kirası uçuş mesafesine göre değişiyor. Ankara-İstanbul arası 7 kişilik hafif jet’in uçuş kirası 30-35 bin TL’den başlıyor. 9 kişilik bir jet ise 45-50 bin TL arasında değişiyor.
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı