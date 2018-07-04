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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Milli güdüm kitinde teslimat başlıyor - ANKARA

Milli güdüm kitinde teslimat başlıyor - ANKARA

- Teber Güdüm Kiti takılan Mk - 82 bombalarının atış testiMilli güdüm kitinde teslimat başlıyor - Teber Güdüm Kiti takılan Mk - 82 bombalarıyla uçak 30 dereceyle yukarı doğru tırmanırken atış, hareketli hedefe atış ve canlı harp başlığı atışları başarıyla gerçekleştirildi - F - 16 uçaklarına entegrasyon ve sertifikasyon faaliyetleri tamamlanan Teber Güdüm Kiti teslimatları bu ay başlayacak - Böylece daha önce yurt dışından tedarik edilen mühimmatlar yerine, yerli ve milli imkanlarla üretilen mühimmatların kullanımına geçilecekANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Milli imkanlarla geliştirilen Teber Güdüm Kiti'nin son atış testleri başarıyla gerçekleştirildi.
Sistemin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı bu ay başlıyor.Güdümsüz Mk - 81 ve Mk - 82 serisi bombalara takılan ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber Güdüm Kiti, söz konusu bombaları güdümlü ve akıllı mühimmatlar haline getiriyor.Lazer arayıcı başlık, güdüm kiti (ataletsel ölçüm birimi, küresel konumlama sistemi, füze bilgisayarı) ve kuyruk kanat komplesinden oluşan Teber Güdüm Kiti takılmış Mk - 82 bombalarıyla 21 - 22 Haziran'da Konya - Karapınar'da atışlı testler yapıldı.Atışlı testlerde, uçak 30 dereceyle yukarı doğru tırmanırken atış, hareketli hedefe atış ve canlı harp başlığı atışları başarıyla gerçekleştirildi.
Testlerde hedefler etkin şekilde vuruldu.F - 16 uçaklarına entegrasyon ve sertifikasyon faaliyetleri de başarıyla tamamlanan Teber Güdüm Kiti teslimatlarına bu aydan itibaren başlanacak. Sonrasında Teber Güdüm Kiti bulunan mühimmatlar F - 16 platformuna takılarak operasyonlarda kullanılabilecek.Böylece daha önce yurt dışından tedarik edilen mühimmatlar yerine yerli ve milli imkanlarla üretilen mühimmatlar kullanılmaya başlanacak. - Sahada hızlı entegrasyonTeber, sahada kullanıcı tarafından çok hızlı şekilde bombaya entegre edilebiliyor.Bomba gövdesi üzerinde bulunan gömlekler, stabilite ve kaldırma kuvveti sağlamasının yanı sıra terminal güdüm fazında da yüksek manevra kabiliyeti veriyor.Teber'in modüler tasarımı, ekonomik ve yenilikçi özellikler sunuyor. Bombaların burun kısmına istenildiği zaman takılabilen yarı aktif lazer arayıcı başlık, silah sistemine hareketli hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandırıyor.Lazer arayıcı başlık bölümüne, yaklaşma sensörü ekleme seçeneği bulunuyor.Ayrıca, kuyruk bölümü, entegre edildiği bombaları tanıyabilme özelliğiyle lojistik açıdan kullanıcıya kolaylık sağlıyor.

Yurt Dışı Kabil Kabiliyet 

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