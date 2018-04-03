MHP Lideri Bahçeli: 'OVP hedefinin 1,9 puan aşılması, kriz ayinine çıkan basiretsizleri hayal kırıklığına uğrattı' İzle



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dedikodu çıkarmak, polemik üretmek, kutuplaşmayı özendirmek, ayrımcılığı teşvik ve tahrik etmek siyaset gibi sunulsa da, siyaset değildir. Ahlaki ve insanı hiç değildir. Dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ülkelerinden daha hızlı, daha çok büyüdük. OECD ülkeleri içinde de İrlanda'dan sonra ikinci sıraya yükseldik" dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, konuşmasına MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i anarak başladı.

Türkeş'in akıl ve gönül insanı olduğu kadar inanç ve iddialarıyla yaşadığı döneme damga vurmuş fikir, eylem ve sağduyu kaynağı olduğunu ifade ederek, "Türkeş beyin zamanlar üstü duran ve bakabilen vasfının saygıyla yad edileceğine, kutlu emanetlerinin her daim yaşatılacağına içtenlikle inanıyorum. Yarın kabri başında manevi görevimizi huşu içinde yerine getireceğimiz merhum Başbuğumuza, ülkü şehitlerimize ve hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet diliyorum" diye konuştu.

Siyasetin insandan kopuk, insana mesafeli olmasının telafisi zor bir çelişki hali olduğunu dile getiren Bahçeli, insan gündemiyle siyaset gündeminin farklılaşması halinde toplumsal zeminin kayacağını ifade etti.

Bahçeli, "Dedikodu çıkarmak, polemik üretmek, kutuplaşmayı özendirmek, ayrımcılığı teşvik ve tahrik etmek siyaset gibi sunulsa da, siyaset değildir. Ahlaki ve insanı hiç değildir. Siyasetin dost ve düşman kamplara bölünmesi öngörülmesi oldukça güç tehlikelere davetiye çıkarabilecektir. Halbuki çözülmeyi bekleyen pek çok sorunumuz vardır, insanımızın hayatını ilgilendiren acil ihtiyaçlarını sosyal ve ekonomik taleplerini yok sayamayız. Ağırlaşan hayat ve geçim şartlarının düzeltilmesi hususunda parlak bir dokunuş beklenilmektedir. Bu beklentiler karşısında Türkiye ekonomisinin 2017 yılının tamamında yüzde 7,4'lük bir büyüme performansı yakalaması önemlidir, takdire layıktır. Bu kapsamda OVP hedefinin 1,9 puan aşılması, kötümserleri ve kriz ayinine çıkan basiretsizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Siyaseti kundaklamak, ekonomiyi karıştırmak, milli güvenliği kaosa sokmak ve Türkiye'ye hasar vermek karanlık çevrelerin ana gayesidir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bu gayenin bir parçasıdır. Duyun-u Umumiye komplosu farklı dozaj, değişik ton ve isimler altında insanımızın feryat ve fukaralığından yapılan serumla maalesef yaşatılmıştır" şeklinde konuştu.

"G20 ülkelerinden daha hızlı, daha çok büyüdük" Terör saldırısı varken, şehitler son yolculuklarına uğurlanırken adeta bahar havası estiren borsanın nasıl açıklanacağına dikkat çeken Bahçeli, "ABD'de alınmış siyasi veya ekonomik karar neticesinde saman alevi gibi parlayıp sönen döviz ve faiz volkanına ne zaman itiraz edeceğiz. 'Yaşasın yaşasın kazanan yaşasın' mantığını milli ve manevi değerlerimizin neresine sığdıracağız. İnsanı denge yerine piyasa dengesini vaaz ve vaat eden bir çarpıklığı nasıl göreceğiz, nasıl yorumlayacağız. Bağımlı bir ekonomik yapıyla siyasal bağımsızlığımızı nereye kadar koruyabileceğiz. Dümeninde milli iradenin olmadığı, denetim ve dengesini milli varlığın belirlemediği cari ekonomik model ve sistemle daha fazla nasıl yol alacağız. İstikrarlı bir şekilde Anadolu'nun yoksullaşması, Avrupa ve ABD'nin yükünü tutması feci bir akıbet değil de nedir" sorularını yönelterek, Türkiye'nin ekonomik göz dağlarıyla susturulmak, sindirilmek istendiğini belirtti.

Bahçeli, "Dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ülkelerinden daha hızlı, daha çok büyüdük. OECD ülkeleri içinde de İrlanda'dan sonra ikinci sıraya yükseldik. Makro göstergelerin iyileşmesinin yanında vicdani ve insani seviyelerin büyümesine de ihtimam göstermeliyiz" diye belirterek, Türkiye'nin büyümesine devam edeceğini kaydetti.

(JA-BC -

