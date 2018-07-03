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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Meyve aromalı maden suyu pazarı 300 milyon litreye ulaştı - BURSA

Meyve aromalı maden suyu pazarı 300 milyon litreye ulaştı - BURSA

- Meyveli maden sularından detaylar - Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) Yönetim Kurulu Başkanı - Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ömer Kızıl'ın konuşması Meyve aromalı maden suyu pazarı giderek büyüyor - Son yıllarda tüketiminde ciddi artış yaşanan aromalı maden suyu pazarı, yaklaşık 300 milyon litreye yükseldi - MASUDER Başkanı Ömer Kızıl: - "Meyve aromalı maden suyu fazla talep ediliyor. Meşrubata göre daha az şekerli. Yüksek mineral ihtiva ediyor. Meyve aromalı maden sularının satışı önümüzdeki dönemde artarak devam edecek diye düşünüyorum"BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye'de meyve aromalı maden suyu pazarı, yaklaşık 300 milyon litreye ulaştı.Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ömer Kızıl, derneklerinin toplam pazarın yüzde 75'ine hitap eden üye sayısına sahip olduğunu söyledi.

Sade maden suyu pazarının yaklaşık 300 milyon litre olduğunu vurgulayan Kızıl, "Son yıllarda meyve aromalı maden suyuna talep çok arttı. Bu talep, pazarın ciddi oranda büyümesini sağladı. Meyve aromalı maden suyu pazarı da yaklaşık 300 milyon litreye ulaştı." dedi.
Toplam pazarın 600 milyon litre civarına çıktığını dile getiren Kızıl, şöyle devam etti:"Sade maden suyunda yıllık kişi başına tüketim 4 litreye yaklaştı. Meyve aromalı olanlarda da durum aynı. Her ikisinin pazarı ve tüketimi eşitlendi. Meyve aromalı maden suyu fazla talep ediliyor. Meşrubata göre daha az şekerli. Yüksek mineral ihtiva ediyor. Meyve aromalı maden sularının satışı önümüzdeki dönemde artarak devam edecek diye düşünüyorum. Meyve aromalı maden sularında koruyucuyu da kaldırdığımız için gerçekten çok sağlıklı, keyifli ve zengin alternatifli ürün gamı haline geldi." - "Maden suyu en yararlı içecek"Kızıl, maden suyunun en yararlı içecek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Biz Türkler ağız tadımızı çok iyi biliriz ama yumuşak su içmeyi severiz. Sert suyu sevmeyiz. Bazı suyu içersiniz kabadır dersiniz. Biz genelde yumuşak su içeriz. Yumuşak suda mineraller azdır. Bu mineralleri nereden alacağız? Yüksek mineral içeren maden sularından alacağız. Türkiye'deki maden suları da yurt dışındakilere göre daha fazla mineral yapısına sahiptir. Onun için maden suyu gerçekten en yararlı içecek. Maden suyu ne kadar içersek sağlığımızı daha iyi muhafaza ederiz. Meyve aromalı maden suları da bunun yanına bir alternatif oldu. Çocuklara küçük yaşta belki sade maden suyu içiremeyebilirsiniz ama meyve aromalı maden suyunu rahatlıkla içirebilirsiniz. Sektör de bunun bilincinde. Meyve aromalı maden sularında ciddi ataklar yapmaya devam ediyorlar. Hem sade maden suyunda hem de meyve aromalı maden suyunda her sene artan bir trend var."

Lyon Yurt Dışı 

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