Mersin'den Irak'a domates ihracatı İzle

- Domatesi serası - Domateslerin görüntüsü - Domates toplayan işçilerin görüntüsü - Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer'in açıklamasıMERSİN (AA) - Mersin 'in Silifke ilçesinde örtü altında hasadı yapılan domates, Irak'a da ihraç edilmeye başlandı.Seralardan büyük özenle toplanan domatesler, işçiler tarafından kasalara dizildikten sonra ilçedeki Atayurt Hali'ne getirildi. Burada kilogramı 1,5 ila 2 liradan alıcı bulan domates, iç piyasaya gönderiliyor. Domatesler ayrıca talebin gelmesiyle birlikte Irak'a da ihraç edilmeye başlandı.Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örtü altında hasada başlandığını vurguladı.Silifke'nin Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olduğunu, bunun yanında domates üretiminde de iddialı olduğunu ifade eden Türer, şöyle konuştu:"Silifke'de üretilen domates, iç piyasa taleplerini karşıladığı gibi Irak'a da ihraç ediliyor. Üreticiden domatesin kilosu 1,5 ila 2 liradan alınıyor. İlçemizde özellikle bu sezonda 4 bin dönüm civarında seradan 50 bin ton domates üretimi yapılıyor. İlçe genelinde yıllık ise 14 bin 500 dönüm araziden 175 bin ton domates üretimi yapılıyor."