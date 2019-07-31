Merkez Bankası Başkanı Uysal: 'Türkiye'nin ülke risk primi haziran ayı ortalarından sonra hızla geriledi' - ANKARA İzle
Merkez Bankası Başkanı Uysal: "Türkiye'nin ülke risk primi haziran ayı ortalarından sonra hızla geriledi" - ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2019 - III Bilgilendirme Toplantısı"nda sunum yaptı. - 1 -
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