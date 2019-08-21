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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: “Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik” - ANKARA

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: “Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik” - ANKARA

- Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları - Memur - Sen Genel Başkanı Yalçın:Memur - Sen Genel Başkanı Yalçın: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri) Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Sonuna kadar müzakere yürüttüğümüz, masayı zorladığımız bir toplu sözleşme süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır ve hakem heyetine gidecektir. Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz."ANKARA (AA) - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.(1)

Toplu Sözleşme Müzakere Hakem Heyeti 

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