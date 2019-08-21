Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: ''Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz'' - ANKARA
- Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamalarıANKARA (AA) - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.(2)Memur - Sen Genel Başkanı Yalçın: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri) Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Sonuna kadar müzakere yürüttüğümüz, masayı zorladığımız bir toplu sözleşme süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır ve hakem heyetine gidecektir. Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım