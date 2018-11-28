Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Memleketine kurduğu fabrikayla kadın istihdamına katkı sağlıyor - ELAZIĞ

Memleketine kurduğu fabrikayla kadın istihdamına katkı sağlıyor - ELAZIĞ

- Elazığ kurulun tekstil fabrikasının iç genel planı - Fabrikada kadın işçiler tarafından konfeksiyon üretimi yapılması - Konfeksiyon üretiminin aşamalarından detaylar - SMM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şimşek'in konuşması - Çalışanlardan Özlem Ataş'ın konuşması - Çalışanlardan Gizem Baypınar'ın konuşmasıMemleketine kurduğu fabrikayla kadın istihdamına katkı sağlıyor - İstanbul ve Bitlis'in ardından memleketi Elazığ 'da tekstil fabrikası kuran Murat Şimşek, burada yüzde 95'i kadın 540 çalışanın ürettiği ürünleri Avrupa ülkelerine satıyor - SMM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şimşek: - "Aylık ürettiğimiz 1,5 milyon parçanın 800 binini Elazığ 'dan İspanya, İngiltere ve Almanya'ya ihraç ediyoruz"ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Tekstilci Murat Şimşek, memleketi Elazığ 'da kurduğu fabrikadan Avrupa'ya ihracat yapıyor.Çukurova Üniversitesinden 2002 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'da bir tekstil firmasında çalışmaya başlayan Şimşek (37) yaklaşık 12 yıl önce ailesinin desteğiyle kendi şirketini kurdu.Konfeksiyon imalatı, iplik ve örme kumaş üretimi yapan Şimşek, doğup büyüdüğü Elazığ 'a vefa borcunu ödemek için geçen yıl Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde de bir tekstil fabrikası kurdu.Yüzde 95'i kadın 540 kişinin çalıştığı fabrikada üretilen tekstil ürünleri, Almanya, İngiltere ve İspanya'ya ihraç ediliyor.SMM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şimşek, AA muhabirine, üniversiteyi bitirdikten sonra gittiği İstanbul'da Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarında çalıştığını söyledi.

Ailesinin desteğiyle 2006'da şirket kurduklarını, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki birçok firma için üretim yaptıklarını belirten Şimşek, "Bugün yapmış olduğumuz üretimle ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul'da 380 kişiyi istihdam ediyoruz." dedi.
- Yatırım için doğuya yöneldiDoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için uygulanan teşvik programı ile girişimcilere makine desteği, sigorta primi, enerji ve vergi indirimi sağlandığını hatırlatan Şimşek, bu teşviklerden yararlanarak buralarda yatırım yapma kararı aldığını anlattı.İlk etapta Bitlis'te 560 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikası kurduğunu söyleyen Şimşek, şöyle devam etti:"Birikimlerimizle memlekete de bir fabrika kurup 540 kişiye istihdam imkanı sağladık. Diğer yatırımlarımızla Elazığ 'da çalışan sayımız bin 200'e ulaşacak. Doğu ve Güneydoğu'daki fabrikalarımızda 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Çalışanlarımızın yüzde 95'i kadınlardan oluşuyor. Bölgemizin buna ihtiyacı olduğunu düşündük. Çorbada bir tuzumuz olsun, insanlarımıza bir katkımız olsun diye buradayız, inşallah muvaffak oluruz."Yurt dışındaki büyük firmalar için üretim yaptıklarını dile getiren Şimşek, "Aylık ürettiğimiz 1,5 milyon parçanın 800 binini Elazığ 'dan İspanya, İngiltere ve Almanya'ya ihraç ediyoruz." dedi.
- Kadın çalışanlar mutluİşçilerden Özlem Ataş da kentlerinde açılan tekstil fabrikası sayesinde istihdam edilen kadınların kendi ayakları üzerinde durabildiğini ifade etti.
Kadınların konfeksiyon üretiminde başarılı olduğunu belirten Ataş, çalıştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Gizem Baypınar da Elazığ 'da kadın istihdamının yetersiz olduğuna işaret ederek, "İyi ki bu fabrikamız var. Elazığ 'ın böyle bir fabrikaya ihtiyacı vardı. Burada çalışan kadınlar eşlerine el açmıyor." dedi.

Tekstil Fabrikası Kadın İstihdamı Kadın İşçi Çalışan Kadın Sigorta Primi 

İlgili Foto Galeriler
İzmir'in kadın itfaiyecileriİzmir'in kadın itfaiyecileri
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Akçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla DöndüAkçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla Döndü
Balıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle DolduBalıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle Doldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı