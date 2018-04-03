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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
MAY Tohum 40. yılını coşkuyla kutladı İzle

MAY Tohum 40. yılını coşkuyla kutladı İzle

SALONDAN DETAYLAR

Teknoloji Tohum İhracatı Serüven Serbest Piyasa Uluslararası 

-HAMDİ ÇİFTÇİLER'İN KONUŞMASI
-YUSUF YORMAZOĞLU'NUN KONUŞMASI

( BURSA -HD) BURSA

- Sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının ıslahı, üretim ve satışı alanında 1978 yılından beri faaliyet gösteren MAY Tohum, 40. yılını kutladı. 'Birlikte Güçlüyüz' konseptiyle hazırlanan gecede konuşan MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yormazoğlu, "Şirketimiz 1978 yılında Türkiye’nin ilk özel tohum şirketi olarak kuruldu. Kuruluş yıllarına baktığımızda, tohumculuk işinin neredeyse tamamının devletin kontrolündeki kurumlar tarafından yapıldığını ve yine o dönemlerde hem tohum ithalatı, hem de ihracatının yasak olduğu bir sistemin olduğunu görürüz. Aslında şirketimizin tarihine baktığımızda Türkiye’nin tohumculuk tarihinin de gelişimini görmekteyiz. 1980 sonrası Türkiye’nin kapalı ekonomik sistemden Dünya’ya kapılarını açarak serbest piyasa ekonomisine geçtiğini, önce ithalatla başlayan sürecin sonrasında lisanslı üretim ve fason ihracat şeklinde geliştiğini görebiliriz. Biz de şüphesiz bu gelişmelerin dışında kalmadan benzer süreçlerden geçtik. Yerel sebze tohumlarını üreten ve satan küçük bir tohum şirketiyken, önce ABD’li Asgrow tohum şirketinin temsilciliğini üstlendik. Bunun devamında lisanslı tohum üretmeye ve satmaya, sonrasında da ilgili şirketin yurtdışındaki temsilciliklerine fason üretim yaparak ihracata başladık. 1997 yılında ise kendi araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı başlattık. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında sadece kendimize ait olan MAY Tohum markamızla tohum üretimi ve satışı yapmaya başladık. Bugün, yurt içi tohum satışımızın yanı sıra 40’ın üzerinde ülkeye MAY Tohum markası ile tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Geliştirdiğimiz çeşitlerin lisans haklarını satıyor ve Türkiye'ye yüksek katma değer sağlıyoruz" diye konuştu.
40 yıllık serüvenin bu denli başarılı olmasında en büyük unsurun çalışanlar olduğunu vurgulayan MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Yormazoğlu, "Kurucu aile olarak tek hayalimiz Türkiye’de tohum işini dünya standartlarında yapar hale gelmekti. Bu hayal, bize her zaman güç ve azim verdi. Bu 40 yıllık serüvenin başarılı olmasında tabi ki en büyük unsurlardan birisi geçmişte ve bugün çalışan sizlerin, takım halinde ahenkle, işlerinizi en iyi yapacak şekilde çalışmanız ve bize güvenmenizdi. 40 yıllık şirketler sadece Türkiye’de değil, dünyada da oldukça azdır ve bu kayda değer bir başarıdır. Bunu hep birlikte başardık. O yüzden sizlere ve size destek olan ailelerinize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Yusuf Yormazoğlu, "Bizim aslında en büyük yatırımımız insanadır. Çünkü üretim, satış, pazarlama ve diğer birimler ciddi yol kat ettik. Şuanda Ar-Ge’ye fazla kaynak aktarıyoruz. Ar-Ge’de de en önemlisi kaliteli, eğitimli uzman insan kaynağıdır. Türkiye’de de kaliteli uzman insan kaynağını bulmak kolay olmuyor. O yüzden kendimiz yetiştiriyoruz. Şuanda Ar-Ge’de çalışan sayımız 35’i buluyor. Yıllık olarak da ciromuzun yaklaşık yüzde 8’ini Ar-Ge’ye aktarıyoruz. Temel anlamda yatırım diye bileceğimiz bütün alt yapımızı 40 yıl içerisinde oluşturduk” diye konuştu.
MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler de çalışanlara teşekkür ederek, "1978 yılında, yerel tohumların satışıyla başlayan yolculuğumuz, sizlerin de büyük katkısıyla bugün, uluslararası marka olma yolunda güçlü adımlarla devam ediyor. Şu anda global anlamda rekabetçi Ar-Ge’si olan, Türkiye ile birlikte 40’tan fazla ülkede kendi markası ile tohum ve tohum teknolojisi satan Uluslararası bir oyuncu olduk. 250 kişilik kadromuzla dünya çapında rekabet ediyoruz. Birlikte nice 40 yıllara” diye konuştu.
Konuşmaların ardından MAY Tohum’da 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 yıldır görev yapan çalışanlara verilen teşekkür plaketi töreni ve geleneksel pasta kesim töreniyle 40. yıl coşkuyla kutlandı.
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