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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Mavi Koridor Rallisi' - İSTANBUL

'Mavi Koridor Rallisi' - İSTANBUL

"Mavi Koridor Rallisi" - İSTANBUL - Araçların drone görüntüleri - Start verilmesi - Araçların güzergahlarından drone görüntüleriİSTANBUL (AA) - Enerji şirketleri Gazprom Export ve Uniper sponsorluğunda 13'üncüsü düzenlenen Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yıl sonunda tamamlanacak olması nedeniyle tarihinde ilk kez Türkiye'den yola çıktı. Ralli için, Haliç Kongre Merkezi'nde sembolik "başlama töreni" düzenlendi.

Güzergah Pons 

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