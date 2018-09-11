Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Marmaris'te mega yata 400 bin litre yakıt ikmali yapıldı - MUĞLA

Marmaris'te mega yata 400 bin litre yakıt ikmali yapıldı - MUĞLA

- Dilbar adlı mega yatın limandaki görüntüleriMarmaris'te mega yata 400 bin litre yakıt ikmali yapıldıMUĞLA (AA) - Marmaris Limanı'nda Özbek asıllı Rus milyarder Alisher Usmanov'a ait milyon dolarlık "Dilbar" isimli mega yat 400 bin litre ÖTV'li yakıt verildi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in ortağı olan milyarder iş adamı Alisher Usmanov'un 156 metre uzunluğundaki yaklaşık 600 milyon dolarlık Cayman Adaları bayraklı yatı, Marmaris Cruise Port Limanı'na bağlandı.Yakıt alımı için çevre güvenliği alınan yata tankerlerle 400 bin litre ÖTV’li akaryakıt ikmali yapıldı. Akaryakıt için yaklaşık 2,5 milyon lira ödeyen yatın yiyecek içecek ikmali yaptığı da öğrenildi.İçinde 80 mürettebat bulunan yatta misafir yolcu bulunmadığı bildirildi.

İngiltere Uzunlu Karya Bild Dolar 

İlgili Foto Galeriler
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
Futbolun Müslüman YıldızlarıFutbolun Müslüman Yıldızları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı