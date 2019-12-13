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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Marmaris'in çam balı 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' aldı - MUĞLA

Marmaris'in çam balı 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' aldı - MUĞLA

Marmaris'in çam balı "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" aldı - MUĞLA - Çam balına "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'' - Tanıtım toplantısından görüntüler - MTO Başkanı Mutlu Ayhan konuşması - Tescil belgesi takdimi - Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan: - "Marmaris'in çam balına ait tanımlı özelliklerin gerçekten var olduğunun tescillenmesi, geleneksel yöntemlerle üretildiğini, coğrafi özelliklere bağlı sıfatları taşıdığını doğrulayarak, marka değerini ileriye taşıyacaktır"MUĞLA (AA) - Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından 4 yıl önce başvurusu yapılan ilçenin çam balına "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" alındı.Tescil sürecini takip eden Ülke Patent Şirketi yetkilisi Hakan Kaya, MTO hizmet binasında düzenlenen toplantıda, kendine özgü kıvamı, kokusu, aroması ve besin değerleri olduğu ispatlanan Marmaris balının, diğer çam ballarından ayrıştığı ortaya konularak bunun belgelendiğini söyledi.

Kaya, daha sonra MTO Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, MTO Meclis Başkanı Nurgül Candan'a tescil belgesini teslim etti.MTO Başkanı Ayhan da yılda en az iki kez ilçe sınırlarında yer alan çam balı üreticilerine, paketleme ve satış firmalarına yapılacak denetimlerde alınacak numunelerin analize gönderilerek üretim ve satış sürecinin kontrol altına alınacağını aktararak, şunları kaydetti:"Marmaris'in çam balına ait tanımlı özelliklerin gerçekten var olduğunun tescillenmesi, geleneksel yöntemlerle üretildiğini, coğrafi özelliklere bağlı sıfatları taşıdığını doğrulayarak, marka değerini ileriye taşıyacaktır. Kalite ve üretim standardının tesis edilmesine katkı sunacak, arıcımızın alın terinin karşılığını almasını sağlayacak olan coğrafi işaret tescilinin Marmaris'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."Öte yandan, söz konusu ürün bundan sonra üzerinde "Marmaris Çam Balı Coğrafi İşaret logosu ile Türk Patent ve Marka Kurumu logosu taşıyan etiketlerle" satılacak.

Logos Toplantı Urus Gesi Trol 

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