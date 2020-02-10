Marketini kapattı, kaz çiftliği kurdu İzle

-Ahmet Aydoğan'ın kaz etinin üzerini bağ yaprağı ile kaplaması

-Kaz etinin fırına sürülmesi

-Fırından çıkarılarak servis edilmesi

-Ahmet Aydoğan, kaz etinin pişirilmesi ile ilgili röp

-Aydoğan'ın evinin yanında yetiştirdiği kazlar

-Ahmet Aydoğan'ın kaz yetiştirmeye nasıl başladığını anlatması



( TOKAT ) TOKAT



- Ankara'da marketini kapatarak memleketime dönen Ahmet Aydoğan, kaz üretimine başladı.

Ankara’da işlettiği marketi devreden evli ve bir çocuk babası Ahmet Aydoğan (38) memleketi Tokat'a döndü. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yeni bir iş kurmaya karar verip, 12 adet kazla başladığı üretimini kısa sürede çoğalttı. Yıllık ortalama olarak 2 bine yakın kaz yetiştirmeye başlayan Aydoğan, il dışına kaz eti göndermeye başladı.

Ayrıca ilçe merkezine açtığı lokantasında kaz eti pişirip sattı. Alışılmışın dışına kendi özgü pir pişirme tarzı geliştirdi. Bir süre haşlandığı kaz etini Tokat'ın meşhur bağ yaprağı ile süsleyerek kara fırına sürerek kızartıp, farklı bir lezzeti müşterilerinin beğenisine sundu. Yeşilyurt’ta 3 asırlık kültür Aydoğan kaz etine bağ yaprağı ile lezzet kattıklarını ifade edip “ Yeşilyurt’ta kaz kültürü yaklaşık 300 yıldır yaşatılmaya çalışılıyor. Birçok kişi evlerinin bahçesinde bir alışkanlık olarak kaz besliyor. Bizlerde yıllık yaklaşık olarak 2 bin adet kaz yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz kazları keserek değişik bir tarzda sunuyoruz. Tokat'ın kendine has bağlarında toplanan asma bağ yaprakları kaz etine farklı bir aromatik tat katıyor. Aynı zaman da kazın ciğeri ve taşlığını da pişirerek yemeğimize katıyoruz” dedi.

“Kars'a rakip olacağız” Aydoğan, kazları doğal ortamlarında beslediklerini ifade ederek, ”Kazlarımızı tamamen organik olarak yetiştiriyoruz. Suni yem vermiyoruz, civcivden başlayıp Aralık ayına kazların kesimine kadar itina ile bakıyoruz. Kaz denilince ilk akla gelen yer Kars. Ama bizde Yeşilyurt’ta bunu yüzyıllardır yapıyoruz. Geçmişte dedelerimiz, ninelerimizin mirası olarak bu işi devam ettiriyoruz. Kısa zamanda bu işi tanıtarak Kars’a rakip olacağız” diye konuştu.





loading...