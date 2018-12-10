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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mantarlarını Mozart ile yetiştiriyor

Mantarlarını Mozart ile yetiştiriyor

Mantarlardan detay

Kültür Mantarı Tarım Kimya Orman Müdürlüğü Klasik Müzik 

-Fırat Taşar mantarlarla ilgilenirken
-Fırat Taşar ile röportaj
-Mantarlar detay

( HATAY -ÖZEL)- Hatayı çiftçi, kurduğu ses sistemiyle istiridye mantarlarına klasik müzik dinletiyor- Fırat Taşar: "Klasik müziğin bitkilerin üremelerinde etkili olduğunu okudum. Bende mantarlarımı bu şekilde yetiştirmeye karar verdim" HATAY

- Hatay’da çiftçi Fırat Taşar, kurduğu ses sistemiyle istiridye mantarlarına klasik müzik dinletiyor. Klasik müziğin olumlu etkisini keşfeden Fırat Taşar, sevgiyle büyüttüğü mantarlarının klasik müzikle çoğaldığına inanıyor. Fırat Taşar, Hatay’ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi ile Belen’in İssume Mahallesi arasında doğayla iç içe kurduğu çadırda mantar yetiştiriciliği yapıyor. Taşar, kendi imkanlarıyla araştırma yaptığını belirterek,” İlçe tarım ve orman müdürlüğünün katkılarıyla bu işi yapmaya karar verdim. Yaklaşık 4 aylık kurum sürecinin ardından tesisimizi kurduk ve kompostlarımızı getirdik. 35 günlük bir süreçte ürünlerimizi almaya başladık ”dedi.
Gençlere bu işi tavsiye eden Taşar, şöyle devam etti: ”Gençlerimiz bu işe girsin yapılması gereken bir iş bu. Hatay’da daha fazla kültür mantarı tanınıyor ama istiridye mantarı kültür mantarları arasından en fazla proteine sahip olan bir çeşit. Yeni başladığım için 120 metrekareye sahip bir tesisimiz var burada. Yaklaşık 12 ton kompostlarımız var bunlardan 3 aylık bir süreçte yaklaşık 4 ton ürün almayı hedefliyoruz.” Mantarların tamamen doğal ortamda yetiştiğini ve hiçbir kimyasal katkı madde olmadığı için çok sağlıklı ve faydalı olduğunu anlatan Taşar, ”Şuan 7-8 liradan alan var 12 liradan satanda var” diye konuştu Taşar mantarlara klasik müzik dinletme fikrinin araştırmaları sonucunda elde ettiğini ifade ederek, ”Okuma imkanım olmadı ortaokul mezunu biriyim. Ancak birçok konuda araştırma yapmayı seven biriyim. Bir yerde okuduğum makale sonucunda 2 buçuk yıl boyunca bitkiler üzerinde yapılan araştırmada Rock müziğin bitkiler üzerinde onların üzerindeki etkilerinin daha fazla üremelerini ve daha fazla geliştirdiğini öğrendim. Klasik müziklerin ise bitkiler üzerinde daha az solgun yaprak ürettiğinin yanı sıra üremelerinde etkili olduğunu okudum. Bende mantarlarımı bu şekilde yetiştirmeye karar verdim” dedi.

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