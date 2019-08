Manisa Hayvan Pazarı’nda padoklar boş kaldı

-- Hayvanlardan detay

-- Satıştan detay

-- Boş padoklardan detay



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Canlı Hayvan Borsasındaki padokların boş kalması dikkat çekti. Kurbanlıkların satılmasını bekleyen besiciler piyasada hayvanların az olduğunu belirtirken Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, durumun Türkiye genelinde aynı olduğunu ancak Kurban Bayramı'na doğru pazardaki hayvan sayılarının artabileceğini söyledi.



Kurban Bayramı’na kısa süre kala Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerden Manisa Canlı Hayvan Borsası’na büyükbaş ve küçükbaşlar getirilmeye başlandı. Geçen seneye göre kurbanlık fiyatlarında fazla değişiklik olmazken hayvanlarını satmak için getiren besiciler borsaya 15 gün öncesinden alındı. Bir önceki sene borsada yer alan 132 padoğun tamamı doluyken bu yıl padoklarının yarıya yakınının boş olduğu dikkat çekti. Hareketliliğin olmadığı borsada, kilometrelerce uzaktan gelen besiciler hayvanlarının ellerinde kalmasından endişe ediyor. Manisa Canlı Hayvan Borsasında ürettiği büyükbaş hayvanları satmaya çalışan besici Alparslan Maral, “Piyasaya bakarsak mal yok şuan, fakat esnafımız da yok. Krizden kaynaklanıyor. Piyasa da mal azaldı. Doğu Anadolu'dan her sene mal geliyordu. Bu sene gelmedi. Burada ne kadar padok varsa doluydu, arka taraflarda doluydu. Hayvancılık öldü” dedi.

Satış fiyatlarının beklentinin altında tutmalarına rağmen talep olmadığını kaydeden Nimet Maral, “500 kiloluk bir dana 8 bin liraya kadar inmiş durumda. Satış yapan insanlar zor durumda. Malımız zaten yok denecek kadar az. Gördüğünüz gibi padokların çoğu boş. Az olmasına rağmen talep yok. Doğu'dan mallar gelmedi. Her sene gelen insanların çoğu iflas etti. Maliyetler yüksek. Yem çuvalı olmuş 100 lira. Bunun altından kalkamıyoruz. Maliyetlerin yüksek olmasından dolayı insanlar zarar ediyor. Bundan dolayı da kimse gelmek istemedi. Destek bekliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan 500 kiloluk büyükbaş hayvanların 11 bin liraya, 1 tonun ise 19 ila 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu borsada, en büyük dana Aytaç Karagülle tarafından 20 bin liraya Fevzi Baltalı’ya satıldı. Sıkı pazarlığın yaşandığı satış sonrasında hem satıcının hem de alıcının yüzü güldü. Padokların boş kalmasına yönelik açıklama yapan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, sorunun Türkiye geneli yaşandığını söyledi.



Özkasap, “Sadece Manisa merkezde değil, ilçelerimiz de bu sene hayvan az görünüyor. Geçen sene 132 padok kiraya verilmişti. Şu an 75’lerdeyiz. Belki önümüzdeki günlerde 10 padok daha olabilir. Sorduğumda çevre illerimizdeki canlı hayvan borsalarındaki hayvanların az olduğunu duydum. Böyle bir sıkıntıyı 2010 yılında da yaşamıştık. O yılda sadece 45 padok doluydu” diye konuştu.