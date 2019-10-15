Manisa’da ‘Beyaz altın’ hasadı başladı

-Pamuk hasadı detayı

-Vali Ahmet Deniz konuşması

-Üretici Veli Avcı ve Tuğrul Turacı konuşmaları

-Çırçır fabrikalarından detay



( MANİSA )- Vali Deniz, pamuk toplama makinesinin direksiyonuna geçerek pamuk topladı- Manisa Valisi Ahmet Deniz:- “Son 5 yıl içerisinde Manisa’mızda pamuk ekili alanlar 5 katına çıktı. 105 bin dekar civarında bu yıl pamuk ekildi” MANİSA



- Türkiye’nin tarımsal üretim merkezlerinden olan Manisa’da, bu yıl 105 bin dekar alanda ekimi yapılan pamuğun hasadına başlanıldı. Dualarla başlanan pamuk hasadında dekar başına 550 ila 600 kilogram arasında verim elde edilirken pamuğun kalitesi de üreticinin yüzünü güldürdü.Manisa’da, bu yıl 105 bin dekar alanda ekimi yapılan pamukta hasat başladı.

‘Beyaz altın’ olarak nitelendirilen pamuğun ilk hasadı, Manisa Valisi Ahmet Deniz’in katımıyla dualarla yapıldı. Akhisar'a bağlı Sazoba Mahallesinde gerçekleşen hasat töreninde pamuk toplama makinesinin direksiyonuna geçen Vali Deniz, pamuk topladı. Dekar başına toplanan pamuk veriminin yanı sıra kalitesiyle de üreticiyi mutlu etti. Vali Deniz, pamuk toplama işleminin ardından bölgedeki çırçır fabrikalarını da ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.Ekili alanlar 5 kat arttıHasat sonrası açıklama yapan Vali Deniz, Manisa’da ekili alanların son 5 yılda 5 kat arttığını söyledi.



Tarımda makineleşmenin önemine değinen Deniz, “Bugün pamuk hasadı için çiftçilerimizle birlikte arazideydik. Pamuk hasadını başlattık. Son 5 yıl içerisinde Manisa’mızda pamuk ekili alanlar 5 katına çıktı. 105 bin dekar civarında bu yıl pamuk ekildi. Özellikle hükümetimizin pamuk desteğiyle son 5 yıldır ciddi bir artış var. Makineli tarıma geçiliyor. En önemlilerinden biri o. Çünkü dünya ile rekabet edebilmemiz için, her üründe mutlaka makineli tarıma geçmiş olmamız lazım. Burada onu görmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Bereketli ve kazançlı bir yıl olmasını diliyorum. Çiftçilerimizin yüzü gülsün, çünkü onlar alın teri ile çalışan insanlar. Bol kazançlı bir sezon diliyoruz” diye konuştu.

Pamuk üreticisi Veli Avcı ise bu yılın verimli geçtiğini, dekar başına 550 ila 600 kilogram arasında ürün aldıklarını dile getirdi. Avcı, şöyle devam etti:"Pamuk hasadı yapıyoruz. Bu sene yılımız üründen yana çok güzel. Rekolte güzel. Dekarda 550 ila 600 kilogram arasında verim var.”Son 5 yıldır pamuğun üreticiyi tatmin etmeye başladığını kaydeden bir diğer pamuk üreticisi Tuğrul Turacı da “Hayırlısı ile hasada başladık. Bu yıl verimli bir yıl. Ürünler güzel. Fiyatlarımızda normal seviyelere geliyor. Daha önce mısır üretiyorduk. Pamuk zor ama üretim açısından zevkli bir işçilik. Çiftçiyi tatmin eden bir mahsul. Eskiden de pamukçuyduk biz, tekrar özümüze döndük. Son 5 yıldır da ciddi bir şekilde üreticiyi tatmin etmeye başladı” diye konuştu.



