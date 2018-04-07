Maliye Bakanı Ağbal: 'Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüse büyüse yüzde 2-3 ancak büyür dediler, sonra 3-4 büyür dediler, sonra 4-5 büyür dediler, sonra 5-6 büyür dediler ama biz 7.4 büyüdük'



- Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olağan genel kurulla Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı seçien Halilibrahim Yöney’e hayırlı olsun temennisini ileten Bakan Ağbal burada açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından hükümet olarak esnafa yönelik olağanüstü düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Bakan Ağbal, “15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonraki dönemde de yani daha o gece esnafımızın gösterdiği vatanperverlik milletine cumhuruna Cumhurbaşkanımıza sahip çıkan esnafımızın sonraki süreçte karşılaştığınız zorlukları da aşmak için hükümet olarak olağanüstü düzenlemeler yaptık. Vergi ve pirim borçlarını 36 ay vadeye yaydık. Yine hatırlarsanız KOSGEB üzerinden çok önemli bir esnaf paketi uygulamaya koyduk. Hatırlıyorum o günlerde büyük bir beklenti vardı. 2017’nin Ocak ayında aldığımız o kararlar hızlı bir şekilde ekonomide olumlu tesirlerini gösterdi. Esnafımızın işi düzeldi. Yatırımcılarımızın sanayicilerimizin ileriye dönük güveni arttı.” dedi.

2017 sonu itibariyle yüzde 7.4 büyüme oranı yakaladıklarını anımsatan bakan Ağbal, “Bu içeride ve dışarıdaki bazı çevreler için büyük bir sürpriz oldu. Yani biz baştan bu düzenlemeleri yaparken ekonomide hızlı bir canlanma olacağını işlerin rayına gireceğini söylemiş olmamıza rağmen onlar Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüse büyüse yüzde 2-3 ancak büyür dediler, sonra 3-4 büyür dediler, sonra 4-5 büyür dediler, sonra 5-6 büyür dediler ama biz 7.4 büyüdük. O açıdan bu süreçete esnafımız hükümetimizin aldığı bu kararlara karşı gösterdiği bu olumlu tavır. Ve o ortamda gösterdiği vatanperverlik hiçbir zaman unutulmaz. İnşallah 2018’de de hükümet olarak esnafımıza elimizdeki tüm imkanları kullanarak destek olmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Ekonomideki bu canlanmayla birlikte vatandaşın alım satımının da arttığını vurgulayan Ağbal, “Yani ticaret canlandı. Ondanda esnafımız büyük bir fayda görüyor. 2018’de de Türkiye inşallah bu yüksek büyüme oranını devam ettirecek. Ben bu süreçte sizlerin ekonomiye, esnafımıza verdiği bu desteği önemsiyorum. Çünkü burada bir noktada devletin kaynaklarını vatandaşlarımız üzerinden bir aracı konumuna getirdiniz. Her ne kadar anladığım kadarıyla aldığınız komisyonlar yüksek olmakla birlikte bunu düşünmek lazım. Yine de esnafımız düşük maliyetli finansmana esnafımız sizin sayenizde ulaşmış oluyor.” dedi.

“Uygulamaya koyduğumuz programları esnafımızı dinleyerek öğrendik” Son 3 yıldır uygulamaya konulan ekonomik programları esnafı bir bir dinleyerek ğrendiklerini kaydeden Bakan Ağbal, “Ben 2015 ;Haziran Kasım seçimlerinde Bayburtlu esnafımızın arasında dolaşırken bizlere bazı şeyler söylediler. Baktık çok mantıklı şeyler, çok doğru şeyler söylüyorlar. Sonra gittik onları partimize hükümetimize anlattık. Ve bugün uygulamaya konulan esnafımıza yönelik bir çok program aslında Bayburt’taki esnafımızın bize söyledikleridir. Onun için o kardeşlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Bakan Ağbal’a ziyaretinde Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak eşlik etti. (BK-AT-Y)

