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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Maliye Bakanı Ağbal: 'Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla şehirleri adeta yeniden üretiyoruz' - MALATYA

Maliye Bakanı Ağbal: 'Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla şehirleri adeta yeniden üretiyoruz' - MALATYA

Maliye Bakanı Ağbal: "Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla şehirleri adeta yeniden üretiyoruz" - MALATYA - Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın Malatya Valiliğini ziyareti - Maliye Bakanı Ağbal'ın konuşması - Maliye Bakanı Ağbal'ın Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyareti - Maliye Bakanı Ağbal'ın konuşması - Hediye takdimiBakan Ağbal Malatya 'da - Maliye Bakanı Ağbal: - "Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla şehirleri adeta yeniden üretiyoruz"MALATYA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, kentsel dönüşüm uygulamalarıyla şehirleri adeta yeniden ürettiklerini bildirdi.Ağbal, Malatya Valisi Ali Kaban'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, kentin her geçen gün gelişen ekonomisiyle göz doldurduğunu, yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını vurguladı.Cazibe Merkezleri Programı'yla ilgili dün tebliğin yayımlandığını anımsatan Ağbal, "Ben inanıyorum ki Cazibe Merkezleri Programı kapsamında ' Malatya en çok yatırım çekecek illerimizin başında gelecek' diyebilirim. Dolayısıyla bölgenin gelişmesi noktasında program kapsamında önemli bir adım başlattık, teşvikleri genişlettik. En son Cazibe Merkezleri Programı kapsamında enerji teşviki getirdik." diye konuştu.
Vergi ve pirimlerde uzun bir dönem boyunca indirime gittiklerini dile getiren Ağbal, yeni teşvik sisteminin gelişmekte olan yatırımları katlayacağına ve istihdamı artıracağına inandığını söyledi.

Bütün ülkede vatandaşların refahının arttırılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi için hükümetin her kademesinin çalıştığını anlatan Ağbal, emeği geçenlere teşekkür etti. - Belediye ziyaretiDaha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Ağbal, Belediye Başkanı Ahmet Çakır'dan kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Ağbal, 1989'dan beri atıl durumda bulunan eski vagon fabrikasının Kızılay tarafından Afet Barınma Sistemleri Fabrikası'na dönüştürüleceğini hatırlatarak, "Maliye Bakanlığı olarak bununla ilgili yer tahsisini de yaptık, hayırlı olsun. Bence önemli bir yatırım olacak, bin 500 kişiye Malatya 'da istihdam sağlayacak. Bununla ilgili emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.
Türkiye'deki tüm kentlerin önünün açık olduğunu dile getiren Ağbal, şöyle devam etti:"Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, Türkiye kabuk değiştirdi. Türkiye artık eski Türkiye değil. Kentler o eski kaldırımları, yıkık dökük caddeleri yamalı bohça değil. Artık geniş bulvarlarımız var, altyapı baştan aşağı elden geçirildi. Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla şehirleri adeta yeniden üretiyoruz. Kentleri gerçekten AK Parti döneminde yaşanabilir hale getirdik."

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