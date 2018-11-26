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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Lüks yatlara 12 tankerlik yakıt ikmali - MUĞLA

Lüks yatlara 12 tankerlik yakıt ikmali - MUĞLA

- Yatların yakıt ikmali ve yatlardan detaylarLüks yatlara 12 tankerlik yakıt ikmali - Muğla 'nın Marmaris ilçesine gelen, üzerlerinde özel helikopterleri de olan iki süper lüks yata, 12 tanker yakıt ikmali yapıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, üzerlerinde özel helikopterleri de olan iki süper lüks yata, 12 tankerden 400 bin litre yakıt aktarıldı.İlçeye sabah saatlerinde gelen Cayman bayraklı, 85 metre uzunluğundaki ve 120 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen "Ace" isimli süper lüks yat, Marmaris Cruise Port Limanı'nda küçük iskeleye yanaştı.İçerisinde 20'ye yakın lüks kabini bulunan yatta, bir sürat teknesi ve helikopter pisti de yer alıyor.Süper lüks yata destek amacıyla geldiği bildirilen ve sürat botları ile helikopterin bulunduğu 67 metre uzunluğundaki "Garcon" isimli yat da büyük iskeleye bağlandı.Yatların çevresinde akaryakıt alımı için özel tedbirler alındı. Güvenlik kontrollerinin ardından gümrük alanına yanaştırılan lüks yatlara İzmir Aliağa’dan getirilen 12 ayrı akaryakıt tankeriyle ikmal yapıldı.Yakıt ikmali sırasında "Ace" isimli yata yiyecek içeceğin yanı sıra çiçek buketleri de taşındı.Her iki yata toplam 400 bin litre yakıt ikmali yapıldığı bildirildi.
Yakıt için 1,5 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldığı belirtildi.Yatların kime ait ve misafirlerinin kimler olduğu hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

Uzunlu Akaryakıt Tankeri Sürat Teknesi Yakıt Tankeri Helikopter 

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