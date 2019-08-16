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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kuzey Ege'de dönüş yolunda çile çekmek istemeyenler hava yolunu tercih etti İzle

Kuzey Ege'de dönüş yolunda çile çekmek istemeyenler hava yolunu tercih etti İzle

-arşiv görüntü-

-Uçaktan inen yolcular
-Havalimanı detayları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Kuzey Ege’de yoğun geçen Kurban Bayramı’nda kara yolunda çile çekmek istemeyenler hava yolunu tercih etti. Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’ndan 5 günde 9 bin 485 kişi uçuş yaptı. Kısa Kurban Bayramı tatilini yolda geçirmek istemeyenler tercihini hava yolundan yana yaptı. Kuzey Ege’de tatilini geçirmek isteyen bir çok kişi hava yolu ile bölgeye ulaşım sağladı. İstanbul Sabiha Gökçen, Yeni İstanbul ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 5 günde 60 iç hat ticari uçuşu gerçekleştirildi.
4 bin 888 gelen ve 4 bin 597 giden yolcu olmak üzere toplamda 9 bin 485 yolcuya uçuş öncesi hizmeti verildi.

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