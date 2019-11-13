Kuzey Ege'de 'ara tatil' hareketliliği - BALIKESİR İzle
Kuzey Ege'de "ara tatil" hareketliliği - BALIKESİR - Ayvalık'tan genel görüntüler - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in açıklamaları - Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak'ın açıklamalarıKuzey Ege'de "ara tatil" hareketliliği - Milli Eğitim Bakanlığınca 18 milyona yakın öğrencinin 18 - 22 Kasım'da yapacağı ilk ara tatil, Kuzey Ege'nin tatil beldeleriyle ünlü Edremit Körfezi'ndeki turizmcilerin yüzünü güldürdü - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin: - "Bu durumun turizme, küçük işletmelerimize ve şehrimize ekonomik anlamda bir canlılık getireceğini de umut ediyoruz" - Ayvalık Otelciler Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak: - "Ara tatil uygulaması, Ayvalık'taki tarihi konak ve yalıların oluşumundan meydana gelen butik pansiyonları hareketlendirecektir"BALIKESİR (AA) - SUAT SALGIN - Milli Eğitim Bakanlığınca 18 milyona yakın öğrencinin 18 - 22 Kasım'da yapacağı ilk ara tatil, Kuzey Ege'nin tatil beldeleriyle ünlü Edremit Körfezi'ndeki, turizmcileri sevindirdi.Türkiye'nin önemli doğa ve deniz turizmi merkezlerinden olan Kuzey Ege'nin eşsiz manzaraya sahip Kaz Dağları ve Madra Dağı etekleri ile Ege Denizi'nin masmavi suları kıyısında kurulu merkezler, ara tatilde ziyaretçilerini bekliyor.Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara tatilin ekonomik anlamda Ayvalık'a olumlu yansıdığını söyledi.
- "Yüzde 15 - 20 rezervasyon artışı var"Ergin, rezervasyonlarda artış olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Özellikle butik oteller, pansiyoncular ve işletmecilerimizle yaptığımız görüşmelerin ardından bu uygulama sonucunda yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bir rezervasyon artışı olduğunu ifade ediyorlar. Tabi bu durum bizler için güzel bir gelişme. Özellikle kış aylarında bu tür turistik işletmelerin ayakta tutunabilmeleri adına bu uygulama olumlu bir gelişme diye düşünüyorum. Baktığınız zaman bizim gibi özellikle kış aylarında yerli turizme bel bağlamış olan kasaba ve sahil ilçelerinde bu tür tatil şekillendirmeleri gözle görülür bir şekilde rezervasyon artışlarına sebep olmuştur. Bu durumun turizme, küçük işletmelerimize ve şehrimize ekonomik anlamda bir canlılık getireceğini de umut ediyoruz."Ayvalık Otelciler Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak da ara tatilin kentte ekonomik hareketlenme sağlayacağını dile getirdi.Çolak, Ayvalık'ta şu yapılan rezervasyonlarda artış olduğunu anlatarak, "Ayvalık’ta büyük otellerin büyük bir kısmı kış sezonunda masrafları karşılamakta zorlandıkları için şu anda kapalı durumdalar. Buna karşın bu mevsimde ilçede özellikle 'butik otel' dediğimiz tarihi konuk evlerinin faal olması turizm açısından daha büyük bir etken haline geliyor. Ara tatil uygulaması, Ayvalık'taki tarihi konak ve yalıların oluşumundan meydana gelen bu butik pansiyonları hareketlendirecektir." diye konuştu. Ankara, İstanbul ve İzmir'den Ayvalık'a ulaşım yollarının kolaylaştırılmış olmasının kent genelinde turistlerin gelmesini yüzde 25 ila 35 oranında yükselttiğini savunan Çolak, ara tatil uygulamasının da hem öğrencilere motivasyon açısından hem de turizm alanında olumlu sonuçları beraberinde getireceğine inandığını da sözlerine ekledi.
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