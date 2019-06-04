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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kuşadası plajları doldu, taştı

Kuşadası plajları doldu, taştı

Kuşadası plajlarından, denize girenlerden gör. var.

( AYDIN ) AYDIN

Doluluk Oranı Kışla 


- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ramazan Bayramı'nda doluluk oranı yüzde yüzlere ulaştı. 9 günlük tatil için Kuşadası’nı tercih edenler, özellikle plajlarda yoğunluk oluşturdu. Cuma akşamından itibaren yola çıkan tatilciler Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarında yoğun araç trafiği oluştururken, konaklama tesisleri de doldu. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava ve deniz sıcaklığını fırsat bilen tatilciler, denizin keyfini doyasıya yaşadı. Kuşadası’nda özellikle dünyaca ünlü Kadınlar Plajı ile Dilek Yarımadası Milli Parkı plajları tatilci akınına uğradı.
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