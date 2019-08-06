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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi - AYDIN

Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi - AYDIN

- Gemilerden ve yolculardan genel görüntü - Detay görüntülerKuşadası'nda kruvaziyer turizmi - Ege Port Limanı'na 7 ayda 103 gemi demir attı, 84 bin 800 yolcu Kuşadası'nı ve çevredeki tarihi alanları gezdiAYDIN (AA) - Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası ilçesine bu yılın 7 ayında 103 gemi ve 84 bin 800 yolcu geldi.Bahama bayraklı "Marella Discovery" ve "Wind Star" ile Malta bayraklı "Celestyal Olympia"adlı kruvaziyer gemileri Ege Port Limanı'na yanaştı.Gemilerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı 3 bin 909 yolcudan bazısı Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni gezdi.Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.Böylece Kuşadası ilçesi, 2019 yılında şimdiye kadar 103 kruvaziyer gemisinden inen 84 bin 800 yolcuyu misafir etmiş etti.Kuşadası Ege Liman İşletmeleri Genel Müdürü Aziz Güngör, limana 2019 yılında 198 kruvaziyer gemisi ile 185 bin yolcunun geleceğini belirtti.

Alışveriş İsaf 

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