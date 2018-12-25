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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kuruyemişçiler 2019’dan umutlu, stokçulardan şikayetçi

Kuruyemişçiler 2019’dan umutlu, stokçulardan şikayetçi

Çekirdeklerin fırınlarda işlenmesinden değişik planlarda görüntü

Dolar Kuru Kuruyemiş Döviz Kuru Okçular Umutlu 

-Fıstık ve leblebinin işlenmesinden görüntü
-Kuruyemişlerin makinalardan çıkmasından görüntü
-Kuruyemiş torbalarından görüntü
-Yasin Özbay röp.

( DENİZLİ )- Kuruyemiş sektörüde stokçulardan şikayetçi- Kuruyemiş fiyatların döviz kurundaki dalgalanmanın son bulması ile yüzde 25 oranlarında düşmesi bekleniyor DENİZLİ - Kuruyemiş işleme tesisleri ile Türkiye’de önemli bir pazara sahip olan Denizli’deki kuruyemişçiler döviz kurundaki dalgalanmayı bahane eden stokçuların fiyatları arttırdığını söyledi.

Soğan sektöründe olduğu gibi kuruyemiş sektörününde de bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten kuruyemişçiler, her şeye rağmen 2019 yılından ümitli olduklarını dile getirdi. Denizli’de uzun yıllardır faaliyet gösteren Berhude Kuruyemiş firması sahibi Yasin Özbay, 2018 yılının kuruyemiş sektörü için biraz sıkıntılı geçtiğini bunun nedeninin ise döviz kurunda yaşanan dalgalanma olduğunu ifade etti.
Sektörde en çok sıkıntının yaşanmasına neden olan konunun ise stokçular olduğunu ifade eden Özbay, "Dolar kurunun hareketli olması, doların bir anda fırlaması ve sonra tekrar düşmesinden dolayı, hammadde tedarikinde maliyetlerimizin yükselmesinden dolayı satışlarımızda düşüş oldu. Malum kuruyemiş sektöründe de stokçular var. Hammadde aldığımız firmalar dolar kuru yükseldiğinde bir gecede fiyatları yükseltti. Ama dolar kuru düştüğünde ise fiyatları geri çekmediler. Bu da fiyatların yükselmesine neden oldu. Tüketiciler ise yüksek maliyetteki ürünleri doğal olarak almayı tercih etmiyorlar. Antep fıstığı, fındık, kaju gibi yemişleri insanlar alamıyor" dedi.
"Çok afaki paralar kazanan stokçular, firmalar oldu" Döviz kurunda yaşanan dalgalanma ile bazı firmaların ciddi oranlarda paralar kazandığına işaret eden Özbay, bu dönemde özellikle ürün tedarikinde büyük sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Özbay, "Soğan sektöründe olduğu gibi kuruyemiş sektörününde de şikayet konusu stokçular. Yurt dışından gelen ürünlerimiz var. Mesela Çin’den gelen çekirdeğimiz gibi dolar bazında gelen ürünleri stokçular bir anda piyasaya sürmedi. Ürün bulamadık ve ürün tedarikinde sıkıntı yaşadık. Ürün olmadığı için de fiyatlar afaki derecede yükseldi. Sonrada stokçular bu ürünleri yavaş yavaş piyasaya sürmeye başladılar. Çok afaki paralar kazanan stokçular, firmalar oldu. Ekonomik olarak kaybı ise bizler ve tüketiciler yaşadı. Tüketicilere biz bu konuyu anlatamıyoruz. Örnek vermek gerekirse poşet ambalaj kullanıyoruz ve poşetin kilogram fiyatı 8 TL iken bir anda 18-19 TL’ye çıktı. Bu da otomatik olarak maliyetlerimizi yükseltti ve bizim kazançlarımızı düşürdü. Tabi bunu tüketiciye yansıttığımızda da tepkiyi gören yine bizler olduk" ifadelerini kullandı. "2019 yılında kuruyemiş fiyatlarında yüzde 20-25 arasında bir düşüş olur" Sıkıntılı geçen 2018 yılına rağmen 2019 yılından ümitli olduklarını ifade eden Özbay, döviz kurundaki dalgalanmanın sabitlenmesi ile stokçuların ellerindeki ürünleri piyasaya süreceklerini ve bunun da kuruyemiş fiyatlarının düşmesini sağlayacağını söyledi.

Piyasaların 2019 yılında rahatlamasını beklediklerini dile getiren Özbay açıklamasında şunları söyledi:"2019 yılından ümitliyim. İnşallah 2019 yılının daha güzel geçeceğine ümitliyim. Dolar kuru bu şekilde giderse ve yükselişe geçmezse insanlarda artık bir özgüven oluşursa 2019 yılı inşallah daha güzel geçecek. Dolar kuru bu şekilde sabit giderse fiyatlarımız yerine oturacak. Stokçular da bakacak afaki paralar kazanamayacağını anlayınca depolarındaki ürünleri satmak zorunda kalacaklar çünkü kuruyemiş çok bekletilecek bir şey değil ve mecburen satmaları gerekiyor. Bu da piyasayı rahatlatır, açar diye düşünüyorum. Bu haliyle fiyatlara baktığımız zaman ise 2019 yılında kuruyemiş fiyatlarında yüzde 20-25 arasında bir düşüş olur diye düşünüyorum."
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