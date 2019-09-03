Kuru üzüm fiyatına müdahale üreticiyi sevindirdi

-Üzüm kesimi detay

-Ziraat odası başkanı Ülgen açıklama

-Üzüm kesimi detay



( MANİSA ) MANİSA



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin dün İzmir’de, kuru üzüm alımlarında TARİŞ’in ve TMO’nun alımlara başlayacağı müjdesini vermesi üzüm üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Üzümün başkenti olarak anılan Manisa'da, kuru üzüm fiyatları üreticiyi memnun etti. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin dün İzmir’de, kuru üzüm alımlarında TARİŞ’in ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alımlara başlayacağı müjdesini vermesi üreticiyi rahatlattı. Dağ etekleri, tarla, mera, Alaşehir Çayı yatakları ve mahalle futbol sahalarına üzümlerini kurutmak için seren Sarıgöllü üreticiler, Bakan Pakdemirli’nin açıklaması sonrası sergilerini kaldırmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından dün İzmir Borsası'nda açıklanan kuru üzüm alımlarında TARİŞ’in ve TMO’nun müdahaleye başlayacağı açıklaması bizleri sevindirmiştir. Başta Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli, TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Rıza Türker ve yönetim kurulu üyelerine ve TMO’ya teşekkür ederim. Kuru üzüm ve yaş üzüm piyasası canlanacak. Üzümcümüz mağdur olmayacaktır ’’dedi.

Sergilerden üzüm kaldıran üreticiler de Bakan Pakdemirli'nin kuru üzüm fiyatları konusundaki hassas duyarlılığı sebebiyle kendisine teşekkür ettiklerini dile getirdiler. (VS-ÖND-ÖK-E)

