Kumsmall Factory 2019 yılı Eylül ayında hizmete açılıyor



- Klasik bir AVM yapısından farklı olarak tasarlanan Kumsmall AVM, 2019 Eylül ayında hizmete açılıyor. Kumsmall Alışveriş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Akkaş, “Peyzaj işlerinin tamamlanmasının ardından 2019 yılının Mayıs veya Haziran ayında kullanıcılara dekorlarını yapmaları için teslim edilecek. Eylül ayında da açılışı yapılacaktır” diye konuştu.

Devlet destekli olarak Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma projesi olarak yapılan Kumsmall AVM’nin 2019 yılı Ekim ayında hizmete açılacak. AVM ile İç Anadolu yabancı yatırımcılar için daha cazip ve çekici hale gelecek. Klasik bir AVM’nin dışında özellikle mobilya ve ev eşyaları mağazalarının da yer aldığı Kayseri’de yükselen Kumsmall AVM bölgedeki ticarete hareket katacak. AVM’nin tanıtımını daha etkin bir şekilde yapmak için 2018 Perakende Günleri’ne katılan Kumsmall yönetimi bir çok yerli ve yabancı yatırımcıyla diyalog geliştiriyor. Kumsmall Alışveriş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Akkaş, yaptığı açıklamada Bu yapı, klasik AVM’lerden farklıdır. AVM’mizin büyüklüğü sebebiyle bünyemizde mobilya firmalarını da bulunduruyoruz” dedi.

Eylül ayında hizmete açılıyor AVM inşaatının tamamlandığını peyzaj işlerinin bitirilmesinin ardından 2019 yılı Eylül ayında kapılarını açacağını aktaran Akkaş, “Peyzaj işlerinin tamamlanmasının ardından 2019 yılının Mayıs veya Haziran ayında kullanıcılara dekorlarını yapmaları için teslim edilecek. Eylül ayında da açılışı yapılacaktır” diye konuştu.

AVM’ye yabancı yatırımcı çekmek için çalışmalar yapacaklarını dile getiren Akkaş, “Şehrimizin ve sektörümüzün gelişmesi için yabancı yatırımcıya ihtiyacımız var. Dolayısıyla yabancı yatırımcı çekmek bizim öncelikli planlarımızda bulunuyor” şeklinde konuştu.

Akkaş, Perakende Günleri’nin Kumsmall AVM’nin tanıtımı için etkili olduğunu söyleyerek, “Bu organizasyon projemizi uluslararası firmalara tanıtım yönüyle çok etkilidir. Bu fuarda olmamız Anadolu’da ne denli büyük bir AVM’nin yapıldığını göstermeye büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı. "Anadolu’daki en büyük eğlence merkezi bulunuyor” Kumsmall Factory yönetim şirketi GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama Danışmanlık CEO’su Tahir Çelik de “Bu proje bir factory proje. Artık Türkiye’de 400’ün üzerinde AVM oldu. Bu durumda yeni bir AVM yapmak çok mantıklı değil. Klasik AVM’lerden daha farklı yapılar yapmak bence doğru olandır. Biz de Kumsmall Factory ile bunu sağladık. Bu proje devlet destekli bir projedir. Projemizi 2019 yılı Eylül ayı itibariyle hizmete açacağız. Şu anda kiralamaları büyük oranda tamamlandı. Önümüzdeki yıl geri kalan işlemleri sonlandıracağız" diye konuştu.

Projenin 2011 yılında mobilya alışveriş merkezi olarak tasarlandığını daha sonra Türkiye’de mobilya alışveriş merkezlerinin çokluğundan dolayı konsept değişikliğine gidildiğini anlatan Çelik, “Klasik AVM ile mobilyayı birleştirdik. Toplam 180 bin kiralanabilir alanımız var bunun 3’te 2’lik kısmı mobilya. Geri kalan 60 binlik kısım klasik AVM ve Anadolu’daki en büyük eğlence merkezi bulunuyor” dedi.

Türkiye’nin mobilya konusunda uluslar arası fuarlara ev sahipliği yaptığını vurgulayan Çelik, “Türkiye mobilyasının yüzde 50’si Kayseri’de üretiliyor. Başta Orta Doğu olmak üzere Avrupa ülkelerine kadar bir çok konuda fuar organizasyonları yapılacak. Kapadokya’ya yakın olmamız yerli ve yabancı turist konusunda bizlere önemli bir avantaj sağlayacak diyebilirim” ifadelerini kullandı. (ACÖ-E)

