Küçükoğlu Holding’in hedefi global olmak

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- Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, otomotiv sektöründe dünya markası olmak için kararlı adımlar attıklarını söyledi.



Türkiye ekonomisine güvendiklerini ve yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Küçükoğlu, hedeflerine ulaşmak için hazırladıkları stratejik plan doğrultusunda çalışarak Türkiye ekonomisine katkı sunduklarını ifade etti.

Otomotiv yan sanayi, kalıp imalatı, otomotiv satışı ve servis hizmetlerinde Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Küçükoğlu Holding, Beyaz Yaka çalışanlarını motivasyon yemeğinde bir araya getirdi. Bursa Hilton Otel’de gerçekleştirilen yemekte, şirket çalışanlara Altın Yıldız, Gümüş Yıldız ve Bronz Yıldız ödülleri dağıtıldı. Gecede ayrıca 14 holding çalışanına başarı ödülü verildi.

Motivasyon yemeğinde konuşan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, otomotiv ana ve yan sanayisinin genel durumu hakkında bilgi verirken, Holdingin kuruluş öyküsü, istihdam, ciro ve stratejik planlardan söz ederek, nihai olarak küresel bir sanayi kuruluşu olmayı hedeflediklerini söyledi.



Türk otomobil ana ve yan sanayisinin küresel pazarda iyi durumda olduğunu kaydeden Küçükoğlu, “Türkiye ekonomisine güveniyoruz. Ekonomimizin kısa sürede yeni bir büyüme eğilimine geçeceğini düşünüyoruz. Bu süreçte, sanayiciler olarak daha çok üreterek, sıkıntıların atlatılması için çaba gösteriyoruz. Küçükoğlu Holding olarak, bünyemizdeki şirketlerde gerçekleştirdiğimiz üretimle, sağladığımız istihdamla Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

"En büyük gücümüz nitelikli insan" Oğuzhan Küçükoğlu, konuşmasında güçlü temeller üzerinde hızla yükselen ve büyüyen Holding’in en önemli varlığının çalışanları olduğunun altını çizdi. Holding bünyesindeki 7 şirkette bin 500’den fazla çalışanın bulunduğunu belirten Küçükoğlu, holding çalışanlarını büyük bir aile olarak nitelendirerek, birbirlerine olan bağlılığın huzurlu ve güvenli çalışma ortamının kendilerini daha da güçlü hale getirdiğini vurguladı. Konuşmasında geleceğe yönelik hedef ve planlardan da söz eden Oğuzhan Küçükoğlu, çalışanların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, performans yönetim sisteminin geliştirilmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesinin öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu bildirdi. Küçükoğlu, 2019 yılı planlarına ilişkin şunları da söyledi: "2019’da esnek çalışma saatlerine geçeceğiz" “Önümüzdeki yıl, çalışanlarımıza verdiğimiz değeri arttırabilmek için Türkiye’de uygulaması pek görülmeyen esnek çalışma saatleri uygulamasını başlatacağız. İstanbul Avcılar’da faaliyete geçirdiğimiz Toyota Plaza Aktoy şirketimiz 1 yaşını doldurdu. Değerli çalışanlarımızla birlikte Toyota eşittir - Aktoy algısı oluşturulması bizlere mutluluk verecektir. 2019 yılında bir diğer bir odak noktamız ise şirketlerimizin marka algısını, bilinirliğini ve itibarını arttırmak koşulu ile sürdürülebilir büyüme sağlamaktır.” Oğuzhan Küçükoğlu, dünyada ve sektörde yaşanan değişime ayak uydurmak, sertleşen rekabet koşullarıyla baş edebilmek, rakiplerden geri kalmamak için tam zamanında reformlar yapmak zorunda olduklarını bildiklerini, dijital dönüşümü, yüksek teknoloji transferi ve 4. sanayi devriminin gereklerini yerine getirmek için çalışacaklarını da ifade etti.

Ak otomotiv Slovenya’da Holding’in 2025 yılı stratejik planının hazır olduğunu da açıklayan Oğuzhan Küçükoğlu, 2025 yılında 2,5 milyar TL ciro hedeflediklerini söyledi.



Holding bünyesindeki Ak Pres’in Bursa’nın en büyük 89’uncu, Türkiye’nin ise 694’üncü büyük şirketi olduğunu, Toksan’ın ise Bursa’nın en büyük 187. şirketi olduğunu söyleyen Oğuzhan Küçükoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: “Yeni kurduğumuzu bir diğer şirketimiz Akteknik Kalıp da çok yakında bu listelerdeki yerini alacaktır. Vizyonumuz ve stratejik planlarımız doğrultusunda, küresel olma hedefimiz için çok önemli bir adım attığımızı da paylaşmak istiyorum. Ak Otomotiv Slovenya Şirketimiz kuruldu. Artık bambaşka bir dünyada çok daha nitelikli ve büyük hedefler peşinde koşacağız. Türk bayrağımız ve Küçükoğlu Holding bayrağı Avrupa’da dalgalanmaya ve üretmeye başlıyor. 2025 yılı hedefimiz, sanayi, perakende, sigorta, yapı ve bilişim sektörleri ile 2,5 milyar liralık bir ciroya ulaşarak küresel bir holding olmaktır.”

