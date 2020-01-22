Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KTO Başkanı Ömer Gülsoy: “Mobilyada söz sahibiyiz” Haberi

KTO Başkanı Ömer Gülsoy: “Mobilyada söz sahibiyiz” Haberi

Fuardan detay

Atmosfer Mobilya 

-Röportaj
-Başkandan detay
-detay

( İSTANBUL )- KTO Başkanı Gülsoy Mobilya Fuarı’nda İSTANBUL

- KTO Başkanı Ömer Gülsoy Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarına (İMOB) katılan üyelerini ziyaret etti. Gülsoy burada yaptığı açıklamada Mobilya artık tasarım odaklı olmaya başladı.
Yaşam alanımız olan evlerimizi mobilyalarla güzelleştirmek için, tasarımlara çok önem veriyorlar. Dünyada söz sahibiyiz bu konuda ve böylede devam edecek” dedi.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) 21-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenmekte olan 16. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarına (İMOB) katılan üyelerin standlarını ziyaret etti. Kayserili üyeleri ziyaret eden Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, fuara katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Gülsoy, oda üyesi 110 tane fuara katılan firmanın bulunduğunu kaydetti.
Gülsoy, “Fuar, güzel bir atmosferde geçiyor. Yurtdışından gelen katılımcılarımız fuardan çok memnun kaldılar. Mobilya sektörü ihracata çok fazla katkı sağlıyor. Sektörümüze sahip çıkmak adına üyelerimizi ziyaret ediyoruz. Bizim yeni pazarlara yönelmemiz gerekiyor. Kayseri, mobilya sektöründe güzel tasarımlar çıkarıyor. ihracatımızı artırmak için yeni pazarlara yönelmemiz gerekiyor. Bu tür fuarların katkısı çok büyük” dedi.
"Mobilya sektörü çok hızlı ilerliyor" Fuara gelen vatandaşların burada istedikleri her türlü mobilyayı bulabileceklerini belirten Gülsoy, “Mobilya sektörü çok hızlı ilerliyor. Görsel, tasarım ve kullanım açısından oldukça zengin. Şuanda her firma kendine göre bir tarz oluşturdu. Mobilya artık tasarım odaklı olmaya başladı.
Yaşam alanımız olan evlerimizi mobilyalarla güzelleştirmek için, tasarımlara çok önem veriyorlar. Dünyada söz sahibiyiz bu konuda ve böylede devam edecek” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Elektrik Hatlarına Havalı TemizlikElektrik Hatlarına Havalı Temizlik
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı