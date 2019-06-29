Kredi kartı faizlerine indirim!

Merkez Bankası ' nın aldığı karara göre, TL kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranı yüzde 2,15'ten yüzde 2'ye indi. Yabancı para cinsinden işlemlerde aylık azami faiz oranı yüzde 1,72'den yüzde 1,60'a indi. Aylık gecikme faiz oranı TL işlemler için 2,65'ten yüzde 2,40'a indi. Karar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
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