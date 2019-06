Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor

-Peynirden görüntü,

-Satıcının konuşması,

-Müşterilerin konuşması,

-Genel detay



( SİİRT -ÖZEL) SİİRT



- Siirt’te peynir sezonun başlamasıyla birlikte yayla peynirine talep artarken, vatandaşlar kilolarca koyun peynirini alabilmek için sipariş verip birkaç gün bekliyor. Yayla peynirine, İstanbul, İzmir ve Mersin’de ikamet eden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Siirt’te peynir sezonun başlamasıyla birlikte koyun peynirine talep arttı. Peynirciler siparişlere yetişemezken, vatandaşlar ise koyun peynirini alabilmek için önceden sipariş verip bekliyor. Peynirci Ramazan Toprak, peynir sezonunun başlamasıyla birlikte satışların arttığını belirterek, “Koyun peyniridir. Yayladan geliyor ama bu sene peynir biraz pahalıdır. Kar, yağmur yağdığı için biz ucuz olmasını bekliyorduk maalesef böyle ucuz değil. Şuanda kilosunu 22 liradan satıyoruz. İstanbul, İzmir, Mersin gibi illere gidiyor. Siirt peyniri çok meşhurdur. Sade koyun peyniridir. Her yerde bu peynir bulunmaz. Bizim Siirt halkı kış için 50, 100 bazı insanlar 200 kilogram peynir alıyorlar. Peynire talep çok, peynir çok satıyoruz. Biraz pahalıdır ama halk alıyor. Satışlardan memnunuz” dedi.

“Peynirimizi Siirt’ten alıp İstanbul’a dönüyoruz” Kış için Siirt’ten peynir aldıklarını belirten müşterilerden Yusuf Akkoyun, lezzetli bir tada sahip olduğu için tüm aile fertleri için peynirini alıp İstanbul’a döndüklerini belirtti.

Akkoyun, “İstanbul Üsküdar'da otururum. Senelik her zaman buraya geliyoruz memleketimiz olduğu için. Genellikle burada köyde tarla işlerimizi yapıyoruz. İstanbul’a dönerken peynirimizi de alıp gidiyoruz. Ortalama 100 kilogram aldık. Bütün ailemizin hepsine aldık. Çok güzel ve lezzetli olduğu için sürekli peynirimizi buradan alıp İstanbul’a götürüyoruz” diye konuştu.

“Peynir alabilmek için sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz” Sabahın erken saatlerinde peynir alabilmek için sırada beklediklerini belirten müşterilerden Ahmet Yıldız, damağa has özel bir tadı olduğu için beklemeye değdiğini söyledi.



Yıldız, bazı vatandaşların peynir için sipariş vererek günlerce bile beklediğini dile getirdi. Yıldız, “Peynir sezonunun başlamasıyla birlikte peynire talebimiz oldukça fazla. Biz bu peyniri almak için evlerimizde sabah erken kalkarak buraya gelip sırada bekleyerek peyniri alıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi bu peynirin farklı bir lezzeti var. Çok güzel bir tadı var bunun için fiyatı ne olursa olsun bizi bunu almaktan alı koymuyor. Siirt’in koyun peyniri bu. Müşterilerin fazlaca talep ettiği iş sahibinin de bu satıştan canlılıktan memnun kaldığı bir durumdur” dedi.