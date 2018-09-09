KOSGEB’den Diyarbakır’da 7 bine yakın işletme ve girişimciye destek

-Hasan Solmaz’ın ofisinden detay

-Hasan Solmaz’ın konuşması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR



- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Diyarbakır’da binin üzerinde girişimciye hibe programı kapsamında destek sunarak iş sahibi olmalarını sağladı 5 bin 538 işletmeye de kredi faiz desteği sundu. KOSGEB, kobilerin ve girişimcilerin finansmana erişimi noktasında onların yerli ve milli teknolojilerle donatılması, teknolojik alt yapılarının gelişmesi noktasında birçok farklı destek programı sunmaya devam ediyor. KOSGEB Diyarbakır Müdürlüğü de bu destekler kapsamında 14 bin girişimciyi girişimcilik eğitimi ile buluşturdu. Girişimcilik destek programları kapsamında destek ödemeleri gerçekleştirdi. Girişimcilik Destek Programı ve Acil Destek Kredisi kapsamında 2016 yılında Türkiye birincisi olan il müdürlüğü 2017 yılında da Girişimcilik Destek Programı kapsamında Türkiye dördüncüsü olurken Acil Destek Kredisi Programı kapsamında da Türkiye beşincisi oldu. “5 bin 538 işletmeye kredi faiz desteği” KOSGEB Diyarbakır Müdürü Hasan Solmaz, 5 bin 538 işletmeye kredi faiz desteği sağlayarak yaklaşık 37 milyon lira faiz gideri karşıladıklarını ve bu faiz giderinin yanında birçok da hibe programları sağladıklarını ifade ederek, “Bu hibe programlarının en başında yeni girişimci desteği programı gelmektedir. Yeni girişimci desteği programı kapsamında sertifikalandırma yaptığımız 14 bin girişimcimizin yaklaşık binine yeni girişimci desteği kapsamında yaklaşık 30 milyon lira ödeme yaptık. Bu 30 milyon liranın çok büyük bir kısmını 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirdik. Bu sebeple biz 2016 yılında KOSGEB Diyarbakır Müdürlüğü olarak girişimcilere en fazla destek sağlayan il olduk. 2017 yılında bu desteğimizi yaklaşık yüzde 35 arttırdık ve 5’nci olarak kapattık. 2016 yılında Acil Destek Kredisi Programı kapsamında Diyarbakır olarak 387 işletmeye bu krediyi kullandırmış olduk. 100 bin lira faizsiz kredi şeklinde bir destekti. 100 bin liranın ilk 12 ayı ödemesiz 12 aydan sonra 24 ay ödemeli olan bu kredimizi 387 işletmemiz kullandı ve Diyarbakır olarak biz yine Türkiye birincisi olduk. Diyarbakır dışında kalan 80 ilin toplamından daha fazla destek sağlanmış oldu. Biz Diyarbakır’ın tamamındaki kobilerimize, girişimcilerimize KOSGEB olarak bundan sonraki süreçte de gerek hibe desteklerimizi gerekse faizsiz kredilerimizi sunmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız” dedi.

“Yerli makine kredisi desteği” Yerli makine kredisi desteğini bu yıl sunmaya başladıklarını aktaran Solmaz, şunları kaydetti: “Bu yerli makine kredi desteğinde işletmelerimize 1 milyon lira faizsiz kredi sağlanacak ve bu 1 milyonların faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Şartımız yerli makine olması. 6 ayı ödemesiz 6 aydan sonra da 30 ay ödemeli toplam 36 ayda bunların geri ödemesini yapacaklar. KOSGEB’in genel hizmetlerinin içerisinde hem hibe programları var hem de kredi faiz desteği şeklinde geri ödemeli desteklerimiz var.” (EK-

