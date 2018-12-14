Konyaaltı Belediyesi 350 çalışanı için asgari ücretini 2 bin 200 lira yaptığını açıkladı Haberi

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( ANTALYA )- Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek: “350 işçimiz 1 Ocak’tan itibaren net 2 bin 200 lira asgari ücret alacak” ANTALYA



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisine ait belediyeler için açıkladığı asgari ücret rakamına, Antalya’nın Konyaaltı Belediyesi de katılım sağladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek belediyede asgari ücretle çalışan 350 işçinin 1 Ocak'tan itibaren net 2 bin 200 lira ücret alacağını bildirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Ocak 2019'dan itibaren ‘CHP'li belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak’ sözlerinin ardından belediyelerin karara uyma ve katılımları sürüyor. Son olarak Antalya’nın CHP’li Konyaaltı Belediyesi de, asgari ücret konusunda ilk adımı attı. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bünyesinde 748 çalışanından asgari ücretle çalışan 350 işçinin 1 Ocak tarihinden itibaren 2 bin 200 lira net ücret alacağını bildirdi. 350 işçiyi kapsıyor 2016 yılında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun asgari ücret için bin 500 lira rakamını önerdiğini ve belediye olarak bu rakamın üzerinde bir rakam yaptıklarını hatırlatan Başkan Böcek, son olarak yine Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan 2 bin 200 lira açıklamasına uyma kararı aldıklarını açıkladı.

Belediyede 748 işçinin çalıştığını ve bunlardan 350 personelin en düşük bin 800 lira ücret aldığını kaydeden Böcek, “350 personelimiz 1 Ocak itibariyle Konyaaltı Belediyesi’nden 2 bin 200 lira maaş alacak” dedi.

“2 bin 200 üzerinde olur diye umut ediyoruz” Böcek, hükümetin 2019 yılı asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin ise, “İnşallah hükümette ekonomik sıkıntılardan dolayı sıkıntı çeken vatandaşlarımızın daha sıkıntısız bir yaşam yaşayabilmeleri için asgari ücretti 2 bin 200 üzerinde bir rakam yaparlar diye umut ediyoruz” Diye konuştu.

(SM-

