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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kömür ocağındaki işçilerin iş bırakma eylemi sonlandı

Kömür ocağındaki işçilerin iş bırakma eylemi sonlandı

İşçilere baklava ikram edilmesi

Maden Ocakları Kömür Ocağı İş Bırakma Eylemi İş Bırakma Arabuluculuk 

-MHP Ermenek İlçe Başkanı Ali Demir’in ocak sahibi ile telefonda konuşması
-MHP Ermenek İlçe Başkanı Ali Demir ile röp
-Detaylar

( KARAMAN -ÖZEL) KARAMAN

- Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesindeki özel bir kömür ocağında çalışan işçilerin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları iş bırakma eylemi sona erdi. Siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerinin devreye girmesiyle sorun çözüldü. İşveren ve işçi arasında arabuluculuk görevini üstlenen MHP Ermenek İlçe Başkanı Ali Demir, bu süreçte anlayış gösteren her iki tarafa da teşekkür etti. 4 aylık alacaklarının haftaya ödeneceği sözünü aldıklarını belirten MHP İlçe Başkanı Demir, ilçede kapalı diğer kömür ocaklarının açılarak istihdam sahalarının artmasını istediklerini söyledi.

Ali Demir, "Perşembe günü işçilerimizin başlatmış olduğu iş bırakma eylemi ocak temsilcileri ve ocak sahibi ile görüşmelerimiz neticesinde sonlanmıştır. Ben işçilere ve kömür ocağı sahibine buradan teşekkür ediyorum. Bu eylem sorunsuz, problemsiz bir şekilde sona ermiştir. Herhangi bir sıkıntı, problem, kavga, gürültü vesaire bir şey olmamıştır. Merkez ocakta bulunan aşağı yukarı yüz civarında bir işçimiz vardır. Bu işleri de hem patronla alakalı hem de maden ile alakalı sıkıntılardan dolayı maaşların almamışlardır. Bu durumda da biz de bu konuyla alakalı elimizden geldiği kadar çaba sarf ettik ve nihayetinde tatlıya bağladık. Bundan sonra da benim temennim yetkililerin Ermenek’teki çalışmayan maden ocaklarını bir an önce faaliyete geçirip faaliyet neticesinde de en az 3 bin vatandaşımızın buradan ekmek sahibi olması ve evine ekmek götürmesidir" dedi.
İşçiler ise verilen sözlerin yerine getirilmemesi durumunda daha geniş çaplı eylem yapacaklarını dile getirerek iş bırakma eylemlerini sonlandırdılar.
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