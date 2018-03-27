Kocaeli’de öğrencilere ulaşımına Büyükşehir’den büyük destek

-- Başkan Karaosmanoğlu'nun konuşması

-- İmzaların atılması

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( KOCAELİ - HD) KOCAELİ



- Ulaşım zamlarından öğrencilerin etkilenmemesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ücretleri için şehir içi ulaşımda 40 kuruş, uzak mesafelerde ise 60 kuruşu kendi kasasından ödeyecek. Bu sayede ulaşımda yüzde 28 indirim sağlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent genelinde özel ve kamu işletmecileri ile birlikte ‘Toplu Taşıma Hizmetleri Geliştirme ve İyileştirme’ protokolü imzalandı. İmzalanan protokole göre, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki öğrencileri ve indirimli yolcular için şehir içi ulaşımda 40 kuruş, uzak mesafelerde ise 60 kuruşu kendi kasasından ödeyecek. Protokole imza atan taraflar arasında Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Kocaeli Şehir içi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası bulunuyor. Taraflar arasında imzalanan protokol sayesinde öğrenciler şehir içi ulaşımı yüzde 28 daha ucuz kullanmış olacak. Antikkapı Restoranda gerçekleşen protokol toplantısına Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Ateş, Kocaeli Şehir içi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve çok sayıda oda üyesi katıldı.

İmzalanan protokol imza töreninde konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “Hayırlı olsun” diyerek sözlerine başladı.

Başkan Karaosmanoğlu, “Bir kentin kalitesi ulaşım sistemlerine bağlıdır. Ulaşım ne kadar konforlu ve kaliteli olursa şehrin insanları bir o kadar mutlu ve huzurlu olur. Vatandaş bir yerden bir yere giderken, en sağlıklı ve kısa yolculuğu tercih ediyor. Bu kent çok kolay bir kent değil. Her yıl 50 bin nüfus artıyor. Göreve geldiğimiz günden bu güne nüfus 2 kat arttı. Öğrencilerimizin ekonomik olarak etkilenmemesini tercih ettik. Esnafımızın da çarkı bir şekilde dönsün diyerek yapılacak zammı biz Büyükşehir olarak sağlayacağız. Ücretini biz ödeyeceğiz. Şehir içindeki seyahatlerde 0,40 kuruş, Gebze-Karamürsel gibi uzak ilçelerimiz için de 0,60 kuruşu belediyemizin bütçesinden ödeyeceğiz” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu’ndan sonra söz alan Vali Hüseyin Aksoy ise, “Sosyal belediyecilik anlamında önemli bir protokol törenindeyiz. 90 bini aşan üniversite öğrenci nüfusumuz bulunuyor. Protokol ile ulaşım hizmetlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi ve ücretin daha alt seviyelerde tutulabilmesi için bu çalışmalar büyük katkı sunacaktır. Kocaeli bir eğitim şehri olma noktasında da çok önemli kazanımlar elde ediyor. Ulaşım anlamında da önemli çalışmalar yapılıyor. İmzalanan bu protokol, öğrencilerimizin daha iyi koşullarda ve şartlarda yaşamalarına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü için imzalar atıldı. (GY-Y)

