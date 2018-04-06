"KOBİ'ler e - ticaretle büyüyecek" - ANKARA - GittiGidiyor Satıcı Gelişimi Direktörü Bahadır Kılıç ile röportaj"KOBİ'ler e - ticaretle büyüyecek" - GittiGidiyor Satıcı Gelişimi Direktörü Kılıç: - "e - ticaret 2013 yılından bu yana yüzde 25 - 30 bandında büyüyor. Böyle olduğu için KOBİ'lerin bu dünyaya adım atmaları büyümelerini en fazla etkileyecek faktörlerden biri" - "Türkiye'nin e - ticarette gideceği daha çok yol var. İnternetin sağladığı olanaklarla firmaların fiziksel dünyadan online dünyaya kaymalarını bekliyoruz"ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL - GittiGidiyor Satıcı Gelişimi Direktörü Bahadır Kılıç, Türkiye'de e - ticaretin 2013 yılından bu yana yıllık yüzde 25 - 30 bandında büyüdüğünü belirterek, "Böyle olduğu için KOBİ'lerin bu dünyaya adım atmaları büyümelerini en fazla etkileyecek faktörlerden biri." dedi. Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin e - ticaret sektörüne entegre olarak işlerini çok hızlı büyütebileceklerini söyledi.
GittiGidiyor olarak geçen yıl eylül ayında 7 ilde faaliyet gösteren 500 KOBİ'yi kapsayan bir araştırma yaptıklarını anlatan Kılıç, bu KOBİ'lerin e - ticarette bulundukları sürenin 3,5 yıl olduğunu ve bu dönemde satışlarını ortalama yüzde 30 artırdıklarını tespit ettiklerini bildirdi.e - ticarete entegre olmanın KOBİ'lerin satış ve karlılıklarını artırmalarının yanı sıra çağa ayak uydurmaları anlamına geldiğine işaret eden Kılıç, "e - ticaret 2013 yılından bu yana yüzde 25 - 30 bandında büyüyor. Böyle olduğu için KOBİ'lerin bu dünyaya adım atmaları büyümelerini en fazla etkileyecek faktörlerden biri." diye konuştu. - "KOBİ'lerin işlerini büyütmelerini hedefliyoruz"Kılıç, Türkiye'nin e - ticaret alanındaki gelişme potansiyelini de değerlendirerek, e - ticaretin Türkiye'de en hızlı büyüyen sektörlerden olduğuna dikkati çekti.e - ticaretin küresel ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacağını belirten Kılıç, kendilerinin de KOBİ'leri e - ticaret alanına çekmek için eğitimler düzenlediklerini dile getirdi.Kılıç, gelecek dönemde KOBİ'lerin e - ihracata hazır olmaları için bugünden e - ticarete adım atmaları gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:"Bugün e - ticaret yapmayan KOBİ'lere sorduğumuzda, en fazla önümüze çıkan faktörlerden biri bu alanda bilgi sahibi olmamaları. Biz de KOBİ'lerde bu alanda daha fazla farkındalık yaratmak için 'Geleceğim e - Ticaret Projesi'ni hayata geçirdik. Bu projeyle çeşitli illerde açtığımız ofisler aracılığıyla KOBİ'lere ücretsiz eğitimler veriyoruz."KOBİ'lerin pazar yerlerine dahil olarak çok düşük maliyetlerle satış yapabileceklerini belirten Kılıç, buraların ürünün satışa çıktığı günden itibaren KOBİ'lere milyonlarca tüketiciye ulaşabilme imkanı tanıdığını ifade etti. Kılıç, GittiGidiyor'un pazar lideri olarak, KOBİ'lere en fazla açılım sağlayan platformlardan olduğunu vurgulayarak, "Eğitimlerle desteklediğimiz KOBİ'lerin doğru adımlar atarak işlerini büyütmelerini hedefliyoruz." dedi. - "KOBİ'lerin bariyerlerini kaldırmayı amaçlıyoruz"Vodafone ile GittiGidiyor'un Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamındaki iş birliğinin KOBİ'lere sağlayacağı avantajlara değinen Kılıç, şunları kaydetti:"GittiGidiyor olarak, Dijital Dönüşüm Hareketi'nin e - ticaret ayağını sahiplenerek KOBİ'lere çok daha düşük maliyetle ve hızla bu işin içine girmelerini sağlayacak çözümleri masaya getiriyoruz. Geleceğim e - Ticaret Projesi'nde farklı hizmet sağlayıcılarla çalışıyoruz. e - ticaret yapmak isteyen firmaların muhasebe uygulamalarına yönelik teknolojik entegrasyonlar sağlayan, fotoğraf çekme imkanı olmayan KOBİ'lere hizmet veren çözüm ortaklarıyla çalışıyoruz. Biz, KOBİ'leri bu çözüm ortaklarıyla buluşturup çok düşük fiyatlarla bazen ücretsiz paketlerle önlerindeki bariyerleri kaldırmayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra bir yıl boyunca GittiGidiyor mağaza hizmetini ücretsiz sağlıyoruz. Performanslarını takip edip mentorlarımızla KOBİ'leri sürekli destekliyoruz." - "Firmaların online dünyaya kaymalarını bekliyoruz"Online alışverişin yaygınlaşmasının AVM'lerde faaliyet gösteren mağazaların geleceğini nasıl etkileyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, Türkiye'de e - ticaretin toplam perakende ticaret içindeki payının yüzde 3,5 olduğunu belirtti. Kılıç, aynı oranın Çin'de yüzde 17, ABD ve Avrupa'da da yüzde 10 barajını aştığını ifade ederek, "Türkiye'nin gideceği daha çok yol var. İnternetin sağladığı olanaklarla firmaların fiziksel dünyadan online dünyaya kaymalarını bekliyoruz." diye konuştu. Online pazar yerlerinin firmalar için önemine işaret eden Kılıç, GittiGidiyor olarak birçok markanın mağazalarını açtıklarını söyledi.
Kılıç, söz konusu markalara danışmanlık hizmeti de verdiklerini belirterek, "Gelecekte bu ivmenin daha da hızlanacağını düşünüyoruz. Markaların işlerini daha fazla e - ticarete taşıyacaklarını biliyoruz." ded