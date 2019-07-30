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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
KKTC Başbakanı Tatar: “Maraş’ta envanter çalışmaları sürüyor”

KKTC Başbakanı Tatar: “Maraş’ta envanter çalışmaları sürüyor”

Ersin Tatar'ın açıklamaları

Tarım Fedakarlık Nani Anavatan Esenli 

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( İSTANBUL ) - “45 yıl bir yerin kapalı kalması doğal değil” İSTANBUL

- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 1974 yılından bu yana kapalı olan Maraş’ın yeniden yerleşime açılmasına ilişkin envanter çalışmalarının sürdüğünü belirterek Doğu Akdeniz’in en güzel sahillerinden birini adaya yeniden kazandıracaklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ‘Kuzey Kıbrıs Tanıtım Etkinlikleri’ kapsamında İstanbul’da düzenlenen resepsiyonda önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Tatar burada yaptığı açıklamalarda; “Çok emekler verdik çok fedakarlık yaptık. KKTC kendi ekonomik yapısını daha da güçlendirmek durumundadır. Turizm başta olmak üzere eğitim, bunlara bağlı hizmetler sektörleri, sanayimiz ve tarımda başarılarımızla Kuzey Kıbrıs kendi insanına esenlik vermeye devam edecektir. Halkımızın refahını artırmak için daha fazla çalışmamız lazım. Bu noktada anavatan Türkiye’den daha fazla turist, öğrenci, mal ve hizmet bekliyoruz” dedi.
“Türk halkının haklarını kimse elinden alamaz” Yunanistan’ın yeni Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Kıbrıs ziyareti esnasındaki açıklamalarına karşılık Tatar, “Türk ulusu arkamızdadır. İstedikleri kadar konuşsunlar. Türk halkının haklarını kimse elinden alamaz” dedi.
Maraş’ın yerleşime açılması konusu 1974'ten bu yana kapısında 'Girilmez' tabelasının bulunduğu Maraş’ın kısa süre içerisinde yaşamın başlayacağını söyleyen Tatar “maraş kapalı kalmamalı.Bir takım tazminat meseleleri de vardır.Yaptığımız çalışmalarda oranın tamamiyle Osmanlı malı olduğunu tespit ettik. Bu saatten sonra Maraş’ı Türk yönetiminde yerleşime açılmasını sağlayacağız. Maraş’ın eski sakinleri mallarını istedikleri gibi kullanabilirler” dedi.
“45 yıl bir yerin kapalı kalması doğal değil” Maraş’ın kısım kısım yerleşime açmak istediklerini vurgulayan Tatar, böylece Doğu Akdeniz’in en güzel sahillerinden birine sahip olan bir bölgeyi adaya kazandıracaklarını söyledi.

Tatar, Maraş’ta envanter çalışmalarının sürdüğünü belirterek “45 yıl süre ile bir yerin kapalı kalması doğal değildir” şeklinde konuştu.

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