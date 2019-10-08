Kışlık giyimin maliyeti ortalama 500 lira

-Kışlık ürün detayı

-Vatandaşın ürünlere bakması

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( İSTANBUL )- Havalar soğudu, vatandaş kışlık alışverişine başladı İSTANBUL



- Hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşlar kışlık kıyafetlere yönelmeye başladı.

Yapılan fiyat araştırmalarına göre kışlık alışveriş yapmak isteyenlerin en az 500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Soğuk havaların yüzünü göstermesiyle kışlık ürünler vitrinleri süslemeye başladı.

Kazak, mont, pantolon ve hırkalar alıcılarını beklemeye geçti. Bu sezon kışlık alışverişin maliyeti ortalama 500 lira olarak hesaplanıyor. Vatandaşlar genel olarak fiyatlardan memnun. Montlar 180 liradan başlıyor Kışlık sezon ürünlerinin satılmaya başladığını belirten esnaf Selçuk Köstreli, “Vatandaşlar kışlık alışveriş yapmaya başladı.

Yazlık ürünleri vitrinlerden kaldırmaya başladık. Kışlık alışverişe talepler çoğaldı. Geçen seneye oranla fiyatlarda pek bir fark görünmüyor. Mont fiyatları ortalama 180 liradan başlıyor, 300-350 liraya kadar değişiyor” dedi.

Bir diğer esnaf ise vatandaşların kazak, mont, hırka tarzı ürünlere talep gösterdiğinin altını çizerek, “Kış sezonu henüz tam olarak açılmadı ama müşteriler kışlık alışverişe geçti. Mont, pantolon, hırka, kazak almak isteyenler 500 liraya kışlık alışverişlerini yapabilirler” diye konuştu.

Mont fiyatlarının genel olarak uygun olduğunu ve montların 150 liradan başladığını ifade eden vatandaş, bot fiyatlarının ise 200-250 lira civarında olduğunu söyledi.





